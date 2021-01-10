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宏碁推出採AMD處理器、顯示卡的Chromebook 以及支援HDMI 2.1的遊戲螢幕

聯合新聞網 / 楊又肇

除了率先更新Nitro 5系列遊戲筆電，宏碁也宣布推出搭載AMD Ryzen 3000C系列處理器，以及Radeon獨立顯示卡的新款Chromebook Spin 514，另外也在新款遊戲螢幕加入HDMI 2.1連接埠規格。

相較過往Chromebook多半採用Intel處理器設計，宏碁此次推出的新款Chromebook Spin 514全面採用AMD處理器設計方案，除了搭載Ryzen 3000C系列處理器，更配置Radeon獨立顯示卡。

螢幕則採用14吋、1080P窄邊框設計，支援觸控操作與360度翻轉使用模式，作業系統則搭載Google Chrome OS，並且支援透過Google Play Store下載Android平台App擴充功能。

Chromebook Spin 514預計在今年3月率先在北美、歐洲、中東非洲地區推出，建議售價為479.99美元，另外也推出對應企業使用版本，並且在機身額外搭載HDMI輸出，以及可使用企業版Chrome OS作業系統設計，建議售價則會增加至749.99美元，同樣會在今年3月進入北美及歐洲市場。

另外，宏碁針對遊戲螢幕更新部分，分別推出28吋Nitro XV282K KV、32吋Predator XB323QK NV，以及27吋XB273U NX，其中在Nitro XV282K KV更採用HDMI 2.1連接埠，讓同樣支援HDMI 2.1輸出的Xbox Series X及PlayStation 5可發揮4K 120fps穩定畫面輸出效果。

而三款螢幕也都支援可隨室內環境光源變化調整亮度及色溫的LightSense功能，其他差異部分則在於Nitro XV282K KV採4K解析度、支援120Hz畫面更新率、高達100萬:1對比顯示效果與90% DCI-P3廣色域，另外也支援1ms顯示反應時間與AMD FreeSync Premium畫面抗撕裂技術。

兩款掛上Predator的遊戲螢幕，則分別對應32吋、4K解析度與144Hz畫面更新率，並且支援NVIDIA G-Sync設計，27吋版本則對應2K解析度與高達275Hz畫面更新率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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