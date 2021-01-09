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任天堂新版Switch將在今年推出？知名爆料人曝「升級亮點」
隨著2021年到來，在sony和Microsoft的次世代主機PS5及Xbox Series X推出後，市調機構Ampere Analysis分析師Piers Harding-Rolls認為，任天堂有機會在今年推出新型號Switch主機「Switch Pro」，亮點包含將支援4K解析度輸出、螢幕改用升級版OLED面板等。
根據國外知名駭客及爆料人「SciresM」在ResetERA討論區上透露，任天堂新型號Switch的代號為「Aula」，開發已經有半年至2年的時間，市場預期將在今年3-4月推出，本體將會採用OLED螢幕，但是解析度仍未知，Switch Pro將支援4K輸出。
而Switch Pro將會有一個新的底座配合使用，不過仍然支援手提模式，另外將會含Realtek晶片，是一款4K UHD多媒體晶片，使用名為「Mariko SoC」的Nvidia特製單晶片系統處理器，不論是散熱性還是耗電效能都比原本的大為提升。
軟硬體性能升級，預計在Switch Pro上玩遊戲時，可以獲得類似「DSI enhanced」或是「PS4 Pro」模式等的升級畫面及更強化的視覺效果。不過目前任天堂方面暫時未有回應。
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