即便出現煩人廣告 越來越多家庭傾向使用OTT串流影音服務

依照市調機構Parks Associates統計數據顯示,目前約家中使用寬頻網路服務的美國家庭,約20%比例會使用以廣告支撐的OTT串流影音服務,而15%比例則會使用基本免費,但部分內容需要額外付費使用的串流影音服務。

不過,目前絕大部分的美國家庭都還是訂閱有線電視服務,同時每月約花費89美元價格訂閱,而在2020年第一季時,美國家庭平均每月花費在OTT串流影音服務的費用約為16美元。

若以目前在美國境內提供按月付費訂閱使用的OTT串流影音服務計價方式來看,平均每個美國家庭約至少付費訂閱一款OTT串流影音服務,同時在去年因為疫情升溫影響之下,有可能讓OTT串流影音服務使用比例增加。

Parks Associates: OTT Service Use by Business Model as of 3Q 2020

但以目前美國境內推行OTT串流影音服務使用比例分布狀況,除了像是Netflix、Apple TV+、Disney+等按月付費才能使用的服務依然佔據較多比重,但多數美國家庭也選擇使用以廣告支撐,或是基本免費的服務,例如Pluto TV、The Roku Channel、Tubi TV、Peacock,或是Crackle,這些OTT串流影音服務使用比例分佈幾乎相近。

在越來越多媒體內容開始藉由OTT串流影音服務形式提供,除了透過內容吸引使用,計費方式也成為此類服務能否吸引用戶關鍵條件,例如同時提供付費與廣告支撐使用形式的Spotify,便是以後者使用方式吸引多數用戶。

相較完全以付費訂閱形式使用的方案,提供部分免費觀看的使用模式,相較能吸引更多用戶支持,同時也能確保部分內容可讓更多人觀看使用,因此預期成為日後較多人使用的計費方式。

即便在內容觀看過程會出現煩人廣告,但相比傳統有線電視服務也會在觀看過程出現許多業者投放廣告內容,顯然更多人更願意接受使用以廣告內容支撐運作的OTT串流影音服務。

例如目前已經盛行OTT串流影音服務的中國市場,其實諸如小米、芒果TV、銀河奇異果、騰訊視頻也都採用基本免費觀看,但會配合廣告內容支撐,同時部分內容依然需要額外付費才能使用,或是加入付費會員使用所有內容形式運作。

