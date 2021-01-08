快訊

立志當飛行員、24歲男搭輕航機亡 父：我就這麼一個獨子

熱潮已過？「Cyberpunk 2077」玩家數量已經流失高達79％

聯合新聞網 / T客邦

從不斷延遲推出時間到上市後 Bug 不斷，外界對《Cyberpunk 2077》的期待越大，失望似乎也變得越大。

根據 Steam 平台最新的統計資料，《Cyberpunk 2077》比起上市之初，流失的玩家數量高達 79%，如此可觀的下降速度是 CD Projekt Red 過往作品《巫師 3：狂獵》的三倍之多。

在經過數年的大肆宣傳及三度延遲上市後，《Cyberpunk 2077》在上市當日，就吸引了超過 100 萬名 Steam 玩家同時上線，成功超越《異塵餘生 4》在單人遊戲領域創造的紀錄。

《Cyberpunk 2077》的 Steam 玩家人數紀錄。
《Cyberpunk 2077》的 Steam 玩家人數紀錄。

只不過，上周末《Cyberpunk 2077》的同時上線玩家人數，達到了 225,000 人的新低點；因為遊戲類型因素，多數 RPG 作品通常無法像線上遊戲一樣，持續保持遊玩人數的高檔，但從 GitHyp 的統計資料來看，若是跟開放世界遊戲作品如《巫師 3：狂獵》相較，《Cyberpunk 2077》仍呈現了「雪崩式下滑」，畢竟前者花了長達三個月才流失 79% 玩家。

在 2019 年底，Netflix《獵魔士》影集促使《巫師 3：狂獵》再度走紅，甚至吸引到比上市日當時更多的玩家登入遊戲，其熱潮持續到一年多後的現在，雖有趨緩但玩家數量仍然維持著一定水準。

《巫師 3：狂獵》的 Steam 玩家人數紀錄。
《巫師 3：狂獵》的 Steam 玩家人數紀錄。

這些數字資料來源僅統計了 Steam 玩家的狀況，Epic Games Store、GOG、Stadia 與其他家用主機並不包含在內，但《Cyberpunk 2077》的熱潮正在消退為不爭的事實。CD Projekt 預計在今年初發布全新 DLC，屆時是否能再度吸引玩家回籠值得密切注意。

來源：TechSpot

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

獵魔 Cyberpunk 2077 Steam

延伸閱讀

《電馭叛客2077》Bug實在太多 官方聲明致歉「家機玩家可申請退款」

內部員工認為高層趕著讓遊戲上市的決定 導致《電馭叛客2077》Bug不斷

「電馭叛客」還是「賽博龐克」？淺談在地化翻譯的推廣之難

《電馭叛客2077》問題一籮筐 投資者正式向CD Projekt提出集體訴訟

相關新聞

熱潮已過？「Cyberpunk 2077」玩家數量已經流失高達79％

從不斷延遲推出時間到上市後 Bug 不斷，外界對《Cyberpunk 2077》的期待越大，失望似乎也變得越大。

因疫情仍舊嚴峻 微軟決定6月忍痛下線「Minecraft Earth」

就如大家所理解的，武漢肺炎疫情讓全球各地不斷實施封城，大幅減少了大眾出門交通的頻率，Minecraft 官方表示也只能忍痛下線《Minecraft Earth》。

同期成長7成！跨年怕人擠人 線上影音收視大爆發

今年跨年受疫情干擾，民眾選擇線上收看的意願大增，根據遠傳friDay影音統計，跨年夜直播，總計收視人次將近200萬，元旦...

PlayStation 4 Pro進入停產階段！僅保留PlayStation 4 Slim作為入門機種

繼去年宣布PlayStation 4初期型號CUH-1000及CUH-1100系列機種於12月結束維修服務，日本索尼互動娛樂再度確認包含型號為CUH-2000系列的PlayStation 4，以及型號為CUH-7000系列的PlayStation 4 Pro都將停產。

回憶殺！「動森」擠不進前10 網友熱議20大經典遊戲改編手遊

近來手遊市場颳起一股回憶殺的風潮，舉凡是七、八年級們所熟悉的電腦遊戲、線上遊戲等端遊，都被改編移轉到手遊來，許多經典遊戲就這樣在手機上再度翻紅，特別是過去經常被「致敬」的MOBA遊戲《英雄聯盟》最近也終於端上手機端，造成話題。這類型的手遊除了最新推出的之外，不少已經發行一陣子的手遊，仍然在網路裡有不少討論。

隨時可從平面變曲面 LG將於CES 2021展示可凹折遊戲螢幕

除了計畫在改為線上形式舉辦的CES 2021展示透明OLED顯示器，LG Display也將展示以遊戲應用為設計的可凹折Cinematic Sound OLED (CSO)螢幕，讓使用者能依照需求將螢幕從平面形式調整為曲度可達1000R的曲面螢幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。