熱潮已過？「Cyberpunk 2077」玩家數量已經流失高達79％

從不斷延遲推出時間到上市後 Bug 不斷，外界對《Cyberpunk 2077》的期待越大，失望似乎也變得越大。

根據 Steam 平台最新的統計資料，《Cyberpunk 2077》比起上市之初，流失的玩家數量高達 79%，如此可觀的下降速度是 CD Projekt Red 過往作品《巫師 3：狂獵》的三倍之多。

在經過數年的大肆宣傳及三度延遲上市後，《Cyberpunk 2077》在上市當日，就吸引了超過 100 萬名 Steam 玩家同時上線，成功超越《異塵餘生 4》在單人遊戲領域創造的紀錄。

《Cyberpunk 2077》的 Steam 玩家人數紀錄。

只不過，上周末《Cyberpunk 2077》的同時上線玩家人數，達到了 225,000 人的新低點；因為遊戲類型因素，多數 RPG 作品通常無法像線上遊戲一樣，持續保持遊玩人數的高檔，但從 GitHyp 的統計資料來看，若是跟開放世界遊戲作品如《巫師 3：狂獵》相較，《Cyberpunk 2077》仍呈現了「雪崩式下滑」，畢竟前者花了長達三個月才流失 79% 玩家。

在 2019 年底，Netflix《獵魔士》影集促使《巫師 3：狂獵》再度走紅，甚至吸引到比上市日當時更多的玩家登入遊戲，其熱潮持續到一年多後的現在，雖有趨緩但玩家數量仍然維持著一定水準。

《巫師 3：狂獵》的 Steam 玩家人數紀錄。

這些數字資料來源僅統計了 Steam 玩家的狀況，Epic Games Store、GOG、Stadia 與其他家用主機並不包含在內，但《Cyberpunk 2077》的熱潮正在消退為不爭的事實。CD Projekt 預計在今年初發布全新 DLC，屆時是否能再度吸引玩家回籠值得密切注意。

來源：TechSpot

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》