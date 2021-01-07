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因疫情仍舊嚴峻 微軟決定6月忍痛下線「Minecraft Earth」

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：微軟
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就如大家所理解的，武漢肺炎疫情讓全球各地不斷實施封城，大幅減少了大眾出門交通的頻率，Minecraft 官方表示也只能忍痛下線《Minecraft Earth》。

由於全球武漢肺炎疫情仍舊嚴峻，微軟決定今年 6 月忍痛下線 AR 手遊《Minecraft Earth》。

《Minecraft Earth》AR 行動遊戲是《Minecraft》十週年的紀念作品，它的野心很大，遊戲概念類似於《PokémonGo》，是透過 AR 技術把《Minecraft》跟真實世界結合，讓玩家裡邊走邊玩邊打怪，還可以蓋虛擬房子的遊戲，它的核心理念是圍繞自由移動、協作遊戲所設計的。

但就如大家所理解的，武漢肺炎疫情讓全球各地不斷實施封城，大幅減少了大眾出門交通的頻率，Minecraft 官方表示也只能忍痛下線《Minecraft Earth》，把資源重新分配給對其他的 Minecraft 社群。

今天更新的《Minecraft Earth》就會是最後一版了，玩家會發現將不能繼續遊戲中購買，所有已支付的紅寶石餘額都將轉換成 Minecoins，但也大幅減少了玩家的建築成本，整體玩起來更輕鬆，旨在讓玩家在下線之前可以在家中更輕鬆，更安全地玩《Minecraft Earth》。但 6 月底後玩家將再也不能下載《Minecraft Earth》。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 肺炎 建築 微軟 Minecraft

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