Nintendo Switch 4K版本快推出了？市場分析今年銷量將超過2400萬台

市調機構Ampere Analysis分析師Piers Harding-Rolls認為，任天堂將有機會在今年公布新款Nintendo Switch，預期會是先前有不少傳聞的硬體規格強化版本。

此外，Piers Harding-Rolls更預期任天堂會在今年內累積銷售超過2400萬台Nintendo Switch，並且持續在次世代遊戲主機競爭中，維持超越Sony及微軟主機銷售表現。

至於在Sony與微軟陣營表現方面，Piers Harding-Rolls認為包含PlayStation 4 Pro與Xbox One S都會在今年進入停產階段，而PlayStation 5累積銷量將會超過Xbox Series X與Xbox Series S銷量總和，另外先前同樣有不少傳聞的新款PlayStation VR則依然不會在今年亮相，預計要等到2022年才會對外公布。

在先前傳聞中，市場看法認為任天堂將會推出處理器規格升級，並且換上4K解析度螢幕設計的硬體強化版Nintendo Switch，但也有不少看法認為任天堂並非以硬體效能作為主機吸睛特色，而是以遊戲內容與遊玩體驗吸引玩家，因此即便推出硬體強化版本也僅只是成為增加更多玩家支持原因之一，並非成為主機銷售成長主要因素。

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