任天堂收購《路易吉洋樓》系列遊戲開發商 強化第一方遊戲設計能力

任天堂宣布收購過去曾開發《路易吉洋樓》系列遊戲的加拿大遊戲開發商Next Level Games，未來預期以任天堂所屬子公司身分繼續打造平台專屬遊戲。

成立於2002年，總部位於加拿大溫哥華的Next Level Games，過去曾協助任天堂打造不少遊戲作品，例如在Nintendo GameCube平台的《超級瑪利歐足球前鋒》、Nintendo Wii平台的《拳王擂台》，以及《瑪利歐足球前鋒 Charged》，而在Nintendo 3DS平台則協助打造《路易吉洋樓2》、《銀河戰士Prime：連邦戰士》等作品。

除了在任天堂遊戲主機平台開發遊戲，Next Level Games也曾協助動視 (Activision)打造《蜘蛛人：敵友對決》、《美國隊長：超級士兵》等遊戲作品。

直到2014年與任天堂簽署獨家合作，Next Level Game正式成為任天堂獨家遊戲開發商，並且持續推出《路易吉洋樓2》、《路易吉洋樓3》等遊戲作品。

此項收購仍需獲得Next Level Games所有持有股權的董事會成員與員工決議，任天堂預期收購其所有股權，藉此取得Next Level Games所有開發技術，進而強化本身第一方遊戲內容開發能力。

而順利取得Next Level Games所有股權之餘，任天堂也必須獲得加拿大監管機構批准，最快可能會在今年3月1日完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》