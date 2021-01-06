任天堂收購《路易吉洋樓》系列遊戲開發商 強化第一方遊戲設計能力
任天堂宣布收購過去曾開發《路易吉洋樓》系列遊戲的加拿大遊戲開發商Next Level Games，未來預期以任天堂所屬子公司身分繼續打造平台專屬遊戲。
成立於2002年，總部位於加拿大溫哥華的Next Level Games，過去曾協助任天堂打造不少遊戲作品，例如在Nintendo GameCube平台的《超級瑪利歐足球前鋒》、Nintendo Wii平台的《拳王擂台》，以及《瑪利歐足球前鋒 Charged》，而在Nintendo 3DS平台則協助打造《路易吉洋樓2》、《銀河戰士Prime：連邦戰士》等作品。
除了在任天堂遊戲主機平台開發遊戲，Next Level Games也曾協助動視 (Activision)打造《蜘蛛人：敵友對決》、《美國隊長：超級士兵》等遊戲作品。
直到2014年與任天堂簽署獨家合作，Next Level Game正式成為任天堂獨家遊戲開發商，並且持續推出《路易吉洋樓2》、《路易吉洋樓3》等遊戲作品。
此項收購仍需獲得Next Level Games所有持有股權的董事會成員與員工決議，任天堂預期收購其所有股權，藉此取得Next Level Games所有開發技術，進而強化本身第一方遊戲內容開發能力。
而順利取得Next Level Games所有股權之餘，任天堂也必須獲得加拿大監管機構批准，最快可能會在今年3月1日完成。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言