PlayStation 4 Pro進入停產階段！僅保留PlayStation 4 Slim作為入門機種

繼去年宣布PlayStation 4初期型號CUH-1000及CUH-1100系列機種於12月結束維修服務，日本索尼互動娛樂再度確認包含型號為CUH-2000系列的PlayStation 4，以及型號為CUH-7000系列的PlayStation 4 Pro都將停產。

另外，包含冰河白配色及搭載1TB儲存容量硬碟款式機種也不會再生產供貨，未來僅保留後續推出的PlayStation 4 Slim，並且以搭載500GB儲存容量硬碟款式為主。

意味接下來在市場上僅保留現行銷售的PlayStation 5系列機種，以及作為入門機種定位的PlayStation 4 Slim (500GB儲存容量版本)，同時也將鼓勵玩家直接選購新款PlayStation 5，讓PlayStation 4系列機種慢慢從市場淡出。

從2016年11月正式推出，PlayStation 4 Pro目前也已經在市場累積銷售超過4年時間，並且透過升級硬體規格，以及支援穩定4K@60fps與HDR顯示效果，讓更多PlayStation 4平台遊戲能以更精緻影像呈現。

如今在PlayStation 5正式進入市場銷售，索尼互動娛樂也認為PlayStation 4 Pro產品已經完成其階段性任務，並且將由PlayStation 5取代其產品定位。

不過，由於市場購機需求依然居高不下，雖然索尼互動娛樂強調會持續改善PlayStation 5缺貨問題，但目前許多地方依然呈現一機難求情況，甚至黃牛問題也難以改善。

而如市場分析，在索尼互動娛樂確定停止生產PlayStation 4 Pro之後，預期微軟也會跟進終止生產Xbox One S，但會保留Xbox One X作為全新入門定位機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》