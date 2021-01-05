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Xbox部門負責人強調今年將藉由Bethesda、id Software強化遊戲發展能力

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟Xbox部門負責人Phil Spencer近期在官方Podcast節目「Major Nelson Radio」中表示，去年宣布收購持有Bethesda、id Software等遊戲工作室的Zenmix Media事宜，將會在今年內順利完成，屆時將使Xbox遊戲主機平台大幅提升角色扮演類遊戲發展能力。

依照Phil Spencer說法表示，目前收購Zenmix Media相關進度順利進行，預計會在今年內完成此項收購。

同時，Phil Spencer也強調不會干涉Bethesda、id Software等遊戲工作室既有發展內容，同時也不會改變這些遊戲工作室在其他遊戲主機平台發展模式。

而借助收購Zenmix Media，Phil Spencer認為將更有助於Xbox佈局更完整的遊戲內容，尤其在過去接連收購黑曜石娛樂 (Obsidian Entertainment)、inXile Entertainment、Playground Games，加上此次藉由收購Zenmix Media取得Bethesda等遊戲工作室，將能強化角色扮演遊戲發展能力。

另外，藉由取得id Software等遊戲工作室，加上過去擁有的343 Industries遊戲工作室，更可讓微軟進一步深入第一人稱視角遊戲，並且持續擴展微軟自製遊戲內容創作能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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