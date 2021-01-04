回憶殺！「動森」擠不進前10 網友熱議20大經典遊戲改編手遊

手遊「回憶殺」正夯！

近來手遊市場颳起一股回憶殺的風潮，舉凡是七、八年級們所熟悉的電腦遊戲、線上遊戲等端遊，都被改編移轉到手遊來，許多經典遊戲就這樣在手機上再度翻紅，特別是過去經常被「致敬」的MOBA遊戲《英雄聯盟》最近也終於端上手機端，造成話題。這類型的手遊除了最新推出的之外，不少已經發行一陣子的手遊，仍然在網路裡有不少討論。

今天《DailyView網路溫度計》也要帶大家走入回憶裡，看看有哪些經典遊戲被送上了手機平台製成一款新的手遊，又是哪一款遊戲會最受到網友們討論，就讓我們一同透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來一探究竟吧！

Image Source：Facebook／英雄聯盟：激鬥峽谷

第十九名－魔力寶貝M

2019年上線的《魔力寶貝M》，改編自同名IP，由遊戲橘子底下的好蹦數位科技所發行，遊戲上線就主打要「重回18年前的感動」，這款經典的日系MMORPG手遊，同樣以回合戰鬥為遊戲主軸，不過場景與BGM都重現經典的樣貌，不少網友在進行遊戲時都覺得重溫了小時候的回憶。

第十六名－決勝時刻Mobile

由G社代理，改編自同名系列遊戲的《決勝時刻Mobile》（Call of Duty: Mobile），是由中國遊戲工作室所開發，第一人稱射擊遊戲且帶有大逃殺的性質，在手機上因為通訊方便更為吃香，不少網友還是會在社群上號召隊友，更會討論到無人機與槍枝改造等特別功能的應用。

第十五名－動物森友會 口袋露營廣場

2020上半年最火紅的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，其實早在Switch版本發行前就有改編自前作的手遊，雖然2020年7月才在台灣上線，不過在去年Switch與森友會遊戲片缺貨時，網路上出現各種跨區下載該款手遊的教學，更討論其中攻略與相關遊戲資訊，人氣相當高。

第十二名－RO：新世代的誕生

《RO仙境傳說》是一款七、八年級生非常熟悉的多人線上遊戲，2020又再度發行手遊的新版本「新時代的誕生」，與「守護永恆的愛」同樣都來自正版官方授權，遊戲中的社群概念仍然是遊戲的主要賣點，雖然新世代發行日較新，但網友仍然對守護永恆的愛較為推崇，遊戲體驗更好。

第七名－天堂M

《天堂》算是網路遊戲興起較早受到關注的遊戲，2017發行的《天堂M》就吸引不少舊玩家「回鍋」，同樣由遊戲橘子所代理發行，由於遊戲太過熱門，還讓遊戲橘子的營運轉虧為盈，即便發行已兩年多，仍然有許多玩家在討論攻略以及裝備交易，是相當活絡的手遊之一，

image source: GASH玩家攻略

第六名－奇蹟MU：跨時代

《奇蹟MU》同樣也是老牌MMORPG遊戲所改編，李連杰與玖壹壹都曾是該款遊戲的代言人，話題性十足，遊戲中的稱號系統獲得不少討論，特別是具有稀有性的稱號引起許多關注，網友更著重在遊戲畫質裡，認為該款遊戲在手遊的畫質表現上，比起以往端遊時的表現更佳。

image source: BlueStacks

第四名－英雄聯盟：激鬥峽谷

網友經常簡稱為「LOL」的知名MOBA遊戲《英雄聯盟》（League of Legends），終於也推出了手機版本的遊戲「激鬥峽谷」，由於過去時常被「致敬」讓一些老玩家對於該款遊戲十分期待，激鬥峽谷甚至登上Apple手機發表會，引起不少討論，這款遊戲在台灣上線距今並沒有太長的時間，就有相當高的討論量，可見其人氣。

第三名－絕地求生M

大家所熟知的「PUBG」也就是射擊大逃殺遊戲《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds），在手機上的人氣同樣也非常高，遊戲發行兩年多，仍然有不少人在討論這款遊戲，遊戲的地圖經常給玩家各種不同的驚喜與體驗，遊戲甚至與韓團BLACKPINK合作，推出相關的造型、道具，在遊戲中還能聽到她們的歌曲，也造成了不少的話題。

第二名－跑跑卡丁車 RUSH+

《跑跑卡丁車》過去是一款非常知名的賽車競速遊戲，國內甚至曾經有該款遊戲的電競比賽，雖然如今已經去職業化，不過該款遊戲的人氣移轉到了手遊上，不少實況主都會在實況中玩該款遊戲還與觀眾同樂，讓這款遊戲受到鄧多的關注與討論，也是發行後非常熱門的手遊之一。

第一名－楓之谷M

許多人的童年回憶不能不提《楓之谷》，這款遊戲當年席捲了各個年齡層，可以說是多數人的「共同記憶」，因此當這款遊戲登上手遊，自然也造成不少話題，即便該款遊戲已經發行超過兩年多，遊戲攻略的討論度仍然非常高，也因為遊戲的社群特性強大，且不少場景都完美複製了原場景，讓網友非常喜愛。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月02日至2020年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『經典遊戲改編手遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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