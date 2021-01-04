Tesla去年總計生產超過50萬輛電動車 輕便貨卡電動車將進入量產

在稍早對外公布產能與交車數據中，Tesla表示在2020年總計生產50萬9737輛電動車，總計交車數量則達49萬9550輛，但Tesla表示實際交車數量應該會有文件統計約0.5%誤差，因為有部分車輛可能還處於等候交車階段，預期在後續調整之後，將會達成原本預期的50萬輛生產交車目標。

依照Tesla公布，在去年第四季產能表現與交車狀況中，Model S與Model X總計產能達1萬6907輛，實際交車數量則達1萬8920輛，而Model 3與Model Y總計產能達16萬3660輛，實際交車數量則達16萬1650輛。

而以全年計算的話，Model S與Model X總計產能達5萬4805輛，實際交車數量則達5萬7039輛，而Model 3與Model Y總計產能達45萬4932輛，實際交車數量則達44萬2511輛。

從數據顯示，Tesla在去年第四季的產能達17萬9757輛，佔下全年產能35%左右，相比去年全年產能更大幅增長許多。

另外，Tesla也預計會在今年下半年開始量產Cybertruck輕便貨卡電動車，同時近期也確認在中國上海開始生產Model Y，甚至近期更在上海靜安啟用最大規模的超級充電站，預期今年也會設法提升整體產能。

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