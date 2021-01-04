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隨時可從平面變曲面 LG將於CES 2021展示可凹折遊戲螢幕

聯合新聞網 / 楊又肇

除了計畫在改為線上形式舉辦的CES 2021展示透明OLED顯示器，LG Display也將展示以遊戲應用為設計的可凹折Cinematic Sound OLED (CSO)螢幕，讓使用者能依照需求將螢幕從平面形式調整為曲度可達1000R的曲面螢幕。

LG Display預計展出可凹折Cinematic Sound OLED螢幕，將採用48吋設計，同時整合螢幕發聲技術，藉此讓顯示器厚度能控制在0.6mm。而採取可從平面變成曲度可達1000R的曲面螢幕，則是預期可讓使用者有更沉浸的遊戲遊玩體驗，在一般情況則可藉由平面形式對應工作，或是影音內容觀看需求。

不過，LG Display目前尚未公布此款螢幕具體解析度規格，僅確認可對應40Hz至120Hz之間的畫面更新率，但可能是因為目前可凹折OLED面板技術限制，因此畫面更新率尚未跟上現行遊戲使用螢幕已經可達240Hz，甚至高達360Hz的畫面更新率設計。

而此款螢幕設計，其實源自LG Display去年初在CES 2020展示的65吋可凹折Cinematic Sound OLED螢幕，此次主要展示旗下技術已經可將此類螢幕顯示尺寸作小，並且對應更高畫面更新率，意味將能應用在更廣泛市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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