華為無預警將騰訊遊戲全面下架 卻在同一天恢復上架

1月1日凌晨12點時，騰訊遊戲內容無預警地從華為遊戲中心下架，不過在同一天下午約6點時恢復上架，不少看法認為是與雙方在營收分潤未能達成協議。

華為表示是因為騰訊在去年底單方面針對合作細節作調整，因此由華為法律部門建議暫時中止合作，並且將遊戲內容下架處置，而騰訊則表示雙方合作是在去年底到期，因此在未能繼續簽約情況下，造成遊戲被下架情況。

如今騰訊遊戲再次登上華為遊戲中心，顯示雙方已經重新建立合作關係，但在短短不到一天時間內，其實也讓不少玩家權益受損，同時也凸顯玩家在這樣的廠商協議合作裡，實際上能掌握權益並不高。

尤其在越來越多遊戲轉向配合網路連線更新運作，或是直接透過網路串流遊玩情況下，隨時都可能因為業者合作約期等因素影響，導致玩家無法繼續遊玩特定遊戲內容，因此也讓不少玩家對於線上遊戲、串流遊戲充滿不信任感。

而此次造成騰訊遊戲內容無預警地從華為遊戲中心下架，不少看法認為與華為對於遊戲內容營收分潤比例要求過高，因此才讓騰訊對雙方合作產生爭執。實際上，過去也有不少遊戲開發商認為華為遊戲中心要求分潤比例過高。

以華為公開條款顯示，在華為遊戲中心上架的遊戲內容，若涉及遊戲內付費情況，必須以50:50比例與華為拆分營收，但如果遊戲是以付費買斷情況的話，拆分比例則會以30:70計算。

相比蘋果等業者提出拆分比例的話，華為在遊戲內容要求拆分比例確實明顯較高，但之所以能以較高分潤比例要求開發商提供分潤，則是在於華為在中國手機市場佔比依然較高。

從華為近期在中國手機市場佔比達43%情況來看，意味透過華為遊戲中心服務吸引玩家人數也會較多，藉此說服開發者繳納較高的營收分潤。

不過，從騰訊遊戲目前持有《王者榮耀》、《部落衝突》等熱門手機遊戲，同時也不光是透過華為遊戲中心吸引玩家下載遊玩，最終是否考量華為手機市場佔比，進而恢復與華為合作，或是華為考量騰訊遊戲提供內容吸引玩家遊玩魅力，進而在營收分潤比例做出妥協，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》