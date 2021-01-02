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時代的眼淚！Facebook農場遊戲「FarmVille」走入歷史

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時代的眼淚！Facebook農場遊戲「FarmVille」走入歷史

聯合新聞網 / INSIDE
Zynga 官網
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隨著 Flash 終止支援，經典社交農場遊戲 FarmVille 即將結束營運。

開發商 Zynga 宣布，在 Facebook 家喻戶曉的社交平台遊戲 FarmVille 即將停止服務。

其實早在 9 月份，Zynga 就已經公布將在美國時間 1 月 1 終止經典網頁遊戲 FarmVille。雖然不是最早的農場遊戲，但在全球普及上範圍相當廣，掀起一陣炫風這款遊戲當初隨著 Facebook 的社交功能全球爆紅，甚至反過來推升 Facebook 在各地的普及率，邀請好友並且互相種菜、偷菜的社交元素，曾幾何時連非玩家都能朗朗上口，還拉進了許多平時沒有在玩遊戲的使用者成為輕度玩家。甚至帶起了免費遊玩、小額課金獲得道具或加速進度的潮流，這些細緻又讓人上癮，心甘情願掏錢的機制引起風潮，現在不論是電腦或手機遊戲都能看到相似的影子。

這次隨著另一個被時代淘汰的產品：Flash 即將在 2021 年死透， FarmVille 也無法再使用運行所需的 Flash 支援。雖然 Zynga 還是有其他類似的續作可以遊玩，但原版 FarmVille 至此就要走入歷史了。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

社交 Facebook Flash

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