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LG將UV紫外線消毒功能裝載於CLOi機器人 用於清潔環境病菌

聯合新聞網 / 楊又肇

繼2018年推出的CLOi系列機器人後，LG因應今年疫情影響，將UV-C紫外線消毒清潔功能與機器人結合，預計在2021年起廣泛應用在美國境內飯店、零售業、企業與教育機構。

依照LG企業應用方案公司機器人業務部門主管暨副總曹奎燦 (Roh Kyu-chan)說明，藉由紫外線消毒將有助於減少細菌帶來的潛在危害，同時透過可自主移動的機器人進行消毒，更可避免人為疏失，以及人力問題，讓飯店、餐廳、零售業、企業及教育機構等人潮較多地區降低細菌影響。

此款機器人預計在明年初以線上形式舉辦的CES 2021展示，未來將能協助處理頻繁且人潮眾多區域的消毒工作，並且能以手機或平板裝置監控工作狀態，同時可透過緊急按鈕停止機器人運作，而充電一次即可對應數個需要花費15至30分鐘消毒的面積範圍。

如同先前說明，LG預計在未來藉由CLOi系列機器人擴展人工智慧、自動駕駛等技術發展，並且透過機器人服務大眾市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紫外線 疫情 機器人 LG

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