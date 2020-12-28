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Nintendo Switch早期設計概念曝光 以全尺寸開孔異構螢幕對應沉浸遊玩

聯合新聞網 / 楊又肇

日本4chan論壇網站出現疑似Nintendo Switch早期設計概念，與目前市售版本幾乎採用不同想法。

在疑似於2014年提出的早期設計中，任天堂採用類似PlayStation Vita般的外觀設計，搭配全尺寸螢幕設計，甚至任天堂也大膽地將當時尚未盛行的開孔異構螢幕用於電玩主機，藉此讓使用者在手持遊玩時，可以有更具沉浸感的視覺體驗。

而在當時的機身設計，雖然已經確定是以掌機形式作為下一款主機使用模式，卻未加入目前Joy-Con控制器設計，甚至也可能延續過往Nintendo DS系列掌機使用體驗，主要是將硬體效能與螢幕互動模式作提升，甚至也延續Nintendo 3DS的裸視3D功能。

同時，在軟體部分則似乎加入向下相容設計，似乎準備透過相容早期Nintendo Wii或Nintendo DS系列遊戲，藉此增加遊玩使用率，另外也包含擦身而過的通訊互動與計步功能，更顯示任天堂當時就已經希望將掌機遊玩體驗帶到下一款主機設計。

不過，當任天堂後續加入Joy-Con控制器設計，讓Nintendo Switch能藉由掌機使用體驗，並且銜接在家透過大尺寸電視螢幕遊玩，甚至也能藉由左右拆分的Joy-Con控制器，讓更多玩家可以在同一台主機遊玩，更讓Nintendo Switch實現隨處遊玩、與朋友同樂，以及體感應用的使用形式，藉此實現Sony、微軟主機難以達成的遊玩體驗。

任天堂順利藉由前後兩版的Nintendo Switch扭轉過往在家用遊戲主機發展劣勢後，市場持續傳聞任天堂後續將會推出硬體效能更進接的Nintendo Switch Pro，但此項說法始終被任天堂否認，至少說明在2020年內並不會有任何主機產品更新

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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