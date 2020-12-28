Sony透露未來將以PlayStation遊戲 打造三部電影、七部電視劇
近期接受採訪時，Sony影業董事長暨執行長Tony Vinciquerra表示，未來將會整合更多集團內容資產，其中包含藉由PlayStation遊戲創作更多電影與電視劇，藉此吸引更多用戶觀看。
依照Tony Vinciquerra說法，未來至少會有以PlayStation遊戲為基礎製作的三部電影，以及七部電視劇內容。不過，Tony Vinciquerra並未透露進一步細節，因此暫時還無法確認會有哪些PlayStation遊戲作品登上螢幕。
目前包含《秘境探險》、《最後生還者》均已進入拍攝階段，不少看法認為Sony有可能選擇以《戰神》作為下一款改編拍攝作品基礎。
除此之外，Tony Vinciquerra也針對近期因為疫情影響，使得電影等內容產業受到不少衝擊情況作回應，表示不會跟隨市場腳步將電影內容優先透過線上串流影音服務播放，而是會構思其他方式因應疫情產生影響。
在此之前，華納影業已經表示明年上映電影將會透過https://mashdigi.com/warner-bros-pictures-group-announces-innovative-hybrid-distribution-model-for-its-2021-theatrical-slate/，同時也會配合可開放電影院播放的地區增加電影觀看人數。
It's been a tough year for movies & theaters with @SonyPictures delaying nearly all of its big releases until 2021.— Squawk Alley (@SquawkAlley) December 22, 2020
CEO Tony Vinciquerra joined us to discuss the outlook for the film industry.@CNBC @jboorstin @carlquintanilla @jonfortt pic.twitter.com/Jro3Q5fx2B
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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