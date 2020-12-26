《電馭叛客2077》Bug數量過分多！眾多投資者向CD Projekt SA提集體訴訟

雖然《電馭叛客2077》在短短兩週時間累積銷售超過1300萬套，但由於遊戲Bug過分地多，同時也造成不少玩家選擇申請退款，導致CD Projekt SA市值大幅縮減40%，總計約蒸發50億美元 (約新台幣1500億元)價值，更引來眾多投資者集體訴訟，認為CD Projekt SA陳述不實發展前景，造成投資者誤判，進而產生損失。

依照全球投資者權益律師事務所Rosen Law Firm表示，目前已經受理代表眾多在今年1月16日至12月17日間購買CD Projekt SA股票的投資者，針對CD Projekt SA日前針對未來發展前景所作不實陳述提出集體訴訟。

而訴訟內容包含CD Projekt SA並未如實說明《電馭叛客2077》存在大量Bug，甚至造成在家用電玩主機幾乎無法正常使用，甚至造成遊戲後續被Sony自PlayStation Network下架，同時也引發大量玩家申請退款，造成CD Projekt SA品牌聲譽與市值損失，因此也導致投資者損失。

在此之前，相關消息也指出CD Projekt SA內部員工直指公司高層為了讓遊戲及早進入市場銷售，因此在遊戲仍僅為半成品狀態下，便對外宣稱遊戲已經進入可遊玩階段，甚至定出不合理的上市時間，造成內部員工必須每週超時加班，導致沒有足夠時間檢視遊戲內容錯誤情況。

除了Rosen Law Firm代表眾多投資者向CD Projekt SA提出集體訴訟，包含Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP等律師事務所也同樣著手調查CD Projekt SA對外發表言論是否誤導投資者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》