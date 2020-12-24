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EA打造可模仿人類遊玩模式的人工智慧 藉此提升遊戲體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

EA稍早提出一項人工智慧運算模型技術專利，將可用於打造模擬人類遊玩模式的人工智慧系統。

依照專利內容說明，此人工智慧運算模型將會透過學習分析真實玩家遊玩模式，並且可在無須借助程式人員額外以手動方式調整參數，即可模擬不同玩家遊玩技術與習慣。

實際上，遊戲中提供由電腦端控制角色的遊玩模式已經相當常見，但通常是基於程式人員預先設定條件，讓電腦系統依照諸多條件判定做出相應操作，而不是基於電腦實際「思考」，因此有時候會出現各種不合理且不自然的操作模式。

因此EA提出此項技術專利，便是為了打造更符合真實玩家操作模式的電腦系統，讓玩家與電腦一同遊玩可以更加自然，甚至可以提升玩家遊玩樂趣，例如可讓玩家在每次挑戰遊戲時，能嘗試不同進攻策略。

此項專利將不僅用於體育賽事類的遊戲內容，預期將會全面套用在EA旗下發行遊戲產品。

而類似作法，過去Deep Mind團隊也曾透過《星海爭霸II》訓練電腦系統，透過即時戰略遊玩模式讓電腦學習如何更快分析戰局，並且在更短時間內做出進攻或防守策略，進而縮短人工智慧反應時間，讓電腦系統互動表現更流暢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 人工智慧

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