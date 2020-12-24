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內建氣炸鍋功能！肯德基具體說明「KFConsole」遊戲主機細節
雖然原定在11月12日推出的「KFConsole」遊戲主機延後上市時間，肯德基隨後公布此款遊戲主機具體細節，其中確認將以Intel NUC 9 Extreme設計為基礎，並且搭配宛如氣炸鍋般的Chicken Chamber氣流加熱設計，讓玩家在遊戲過程依然能讓炸雞維持酥脆 (？)。
依照肯德基說明，「KFConsole」除了以Intel NUC 9 Extreme設計為基礎，更採用Cooler Master NC100打造宛如全家餐炸雞統造型般的機殼，並且由瑞典改裝名人Timpelay領軍操刀製作。
其他硬體部分，則包含採用華碩客製化Dual GeForce RTX 2070 MINI OC顯示卡、2組Seagate BarraCuda PCIe NVMe SSD 1TB規格，而Intel NUC 9 Extreme搭載的處理器則是Core i9-9980HK。
在先前說明中，肯德基表示「KFConsole」支援4K畫質與120fps畫面更新率顯示規格，同時更支援跨平台相容運作，同時搭載可加熱雞塊的烤架，在遊玩遊戲之餘，更能填飽玩家飢餓的肚子。
不過，肯德基依然為公佈具體上市時間，以及具體售價，而原定首波同步發行平台遊戲是《我愛你！桑德斯上校 (I Love You, Colonel Sanders!)》。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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