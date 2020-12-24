內建氣炸鍋功能！肯德基具體說明「KFConsole」遊戲主機細節

相信最近大家都被PS5洗版了吧！無論是看到IG許多人收到女友送的驚喜，還是名人的開箱影片，不得不說，PS5的時代正式宣布來臨！據說還有人因為等不及買到主機，太想玩PS5遊戲，還把PS5的遊戲光碟放進PS4（但其實PS4並不支援噢，大家千萬不要嘗試啊！）不管你是搶到機台的幸運兒，或是還沒買到的排隊仔，先買爆PS5遊戲絕對是必須的！不管是送人自用都非常適合，加上聖誕節到來，更不用再煩惱買什麼禮物了～

2020-12-17 10:24