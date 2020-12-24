縱使Bug不斷「電馭叛客2077」銷量仍在兩週內衝破1300萬套

CD Projekt SA宣布，自12月10日上市銷售的《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》已經累積超過1300萬套，若以目前在Steam服務平台銷售價格為新台幣1399元價格計算，顯示這款遊戲已經為CD Projekt SA帶來高達新台幣207.87億元以上銷售金額。

依照CD Projekt SA公布內容，表示此項數據包含數位銷售版本，以及在通路銷售實體光碟版本，同時更扣除申請退款數量，顯示即使目前遊戲仍有諸多Bug問題，甚至儲存檔案一旦超過8MB就會造成紀錄內容損壞等情況，《電馭叛客2077》依然在上市兩週時間累積顯著銷量。

而在上市首日，《電馭叛客2077》就已經累積超過800萬套，一口氣讓CD Projekt SA在此款遊戲投入開發、宣傳支出回本，同時也顯示眾多玩家對於這款遊戲的期待。

不過，隨著遊戲Bug越來越多，甚至出現貼圖錯誤、應該在畫面中出現的人物消失，或是造成家用主機版本在執行過程閃退現象，後續更傳出儲存檔案超過8MB就會讓遊戲紀錄損壞問題，使得許多玩家紛紛傳出要求退款情況。

雖然Sony在內遊戲銷售通路基於智慧財產權，認為遊戲一旦拆封使用，或是遊玩超過一定時間，就不適用退款原則，因此拒絕接受玩家申請退款。不過，隨著加入申請退款的玩家人數越來越多，使得Sony、微軟，以及GameStop等遊戲銷售通路將《電馭叛客2077》問題列為個案，並且開始接受玩家申請退款，甚至Sony後續也將《電馭叛客2077》從PlayStartion Network服務平台下架，避免更多玩家購買後申請退款。

因為遊戲出現諸多問題，並且引發眾多玩家申請退款，甚至內部員工更將問題歸咎在高層為了讓遊戲更快進入市場銷售，因此將仍為半成品的遊戲描繪成已可進入市場銷售狀態，導致工作團隊必須每週超時加班趕工，卻沒有充足時間檢查遊戲問題，最終使得這款讓玩家期待許久的遊戲問題不斷。

在這樣的影響之下，CD Projekt SA市值連帶受導影響，大幅縮減40%，總計約蒸發50億美元 (約新台幣1500億元)價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》