美國太空部隊資深飛行員 蹺課排隊買PS5被降階、降薪

根據 Air Force amn/nco/snco的報導，美國成立不久的太空部隊（The Space Force）的一名飛行員，為了搶購 PlayStation 5 遊戲主機，因此在體能訓練中遲到了 30 分鐘，導致這名成員被嚴厲斥責並給與降級處分。

美國的太空部隊從成軍以來，一直遭到許多人的嘲諷，表示是一個空殼部隊，而現在的這則新聞，更是雪上加霜，讓人覺得他們的軍紀有嚴重的問題。

根據披露的資訊，這位未透露姓名的飛行員給他的上級長官發送簡訊請假，表示他的體能訓練計畫課程要遲到 30 分鐘。因為他一直在開車去多個 Targets（美國連鎖商店）排隊，目的是買一台 PS5。

而他的上級要他立刻到班上報到，他只是簡單的回答了「PS5>處分」。

他的長官顯然不欣賞這種作法，也可能他是遲到的慣犯。官方公告表示「該員遲到了，畢竟向上級暗示買一台PS5對他來說，比違反紀律更重要。這種行為是作為一個美軍武裝部隊成員所應具備的專業精神一種極端的侮辱。」

總之最後導致這位飛行員從 E-4 資深飛行員降級為 E-3 級飛行員。根據美國空軍網站的說法，這是從每月 2262 美元左右的薪資，降到每月 2042 美元。

而這位太空部隊的飛行員最後是否成功買到PS5？依照目前整個美國PS5大缺貨的情況看來，他可能買到的機率相當不高。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》