內部員工認為高層趕著讓遊戲上市的決定 導致《電馭叛客2077》Bug不斷

打造《電馭叛客2077》的CD Project RED，稍早傳出員工揚言造反，並且要求公司高層出面道歉情況。

依照彭博新聞報導表示，CD Project RED在近期內部線上會議中，不少內部員工將砲火瞄準董事會與公司高層，認為公司制定不合理的開發截止時間，導致員工必須持續加班，以利趕上遊戲預計發行日期。

《電馭叛客2077》是在2012年公布，但直到2018年3月21日才由CD Projekt Red宣布透過位於弗羅茨瓦夫的全新工作團隊進行開發，並且在隔年E3 2019宣布遊戲會在2020年4月16日推出，卻在後續接連三次延後遊戲上市時間，最後才確定在12月10日正式上市銷售。

由於遊戲原本就吸引不少玩家關注，同時也由著名男星基努李維飾演遊戲中重要角色強尼銀手 (Johnny Silverhand)，因此上市之前的預購量，以及上市當天銷量累積金額，幾乎就已經打平遊戲開發與宣傳成本，並且在上市當天也創下同時100萬人上線遊玩紀錄。

不過，累積大量Bug與遊戲閃退問題，甚至家用電玩主機版本災情更比PC版本嚴重，而包含Sony在內業者初期更拒絕玩家以問題過多為由，申請數位版遊戲內容退款，因此也引起許多玩家不滿。而即便微軟、Sony等業者後續同意退款，並且將遊戲從銷售平台下架，同時也意味《電馭叛客2077》無法讓玩家能有充分良好的遊玩體驗。

因此，CD Project RED內部員工將原因歸咎在高層為了能讓遊戲更快進入市場銷售，進而將仍處於半成品階段的遊戲內容描述為已經完成且可遊玩狀態，甚至也在這樣的情況對外宣布遊戲準備上市消息，但實際上仍需更多時間作準備，所以才造成上市時間一再延後，最終更在諸多Bug未能修正狀態下便進入市場銷售。

CD Project RED並未對此作進一步回應，僅說明不對公司內部會議討論項目作評論。

而《電馭叛客2077》上市時便傳出許多Bug問題，甚至出現內容貼圖錯誤，或是人物無法正常在遊戲畫面中出現等問題，而在家用主機平台版本的Bug問題更比Windows PC嚴重，雖然CD Project RED承諾後續會透過更新方式修正Bug問題，但不少玩家已經沒有耐心等待，紛紛要求微軟、Sony等銷售遊戲平台退款。

只是一款備受玩家期待，並且等待多年才推出的遊戲，最終卻因為諸多Bug問題造成遊戲遊玩體驗不佳，同時出現眾多玩家申請退款，遊戲發行平台甚至將遊戲下架停止銷售，甚至由開發商自行掏腰包吸收成本，卻是因為高層定下不合乎的開發截止時間，讓開發團隊無法有更充裕時間作準備，造成遊戲是以趕鴨子上架形式進入市場銷售，也難怪CD Project RED內部員工揚言對董事會與高層發起造反，藉此表達抗議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》