攜手Motional Lyft將在2023年開始將自駕搭乘服務推廣到美國更多城市

Lyft已經在美國拉斯維加斯完成10萬趟自駕搭乘服務，接下來則計畫從2023年起將自駕搭乘服務推廣到美國境內更多城市，讓更多人可以體驗自駕搭乘服務所帶來便利性。

目前Lyft是與Aptiv、現代投資成立的自動駕駛技術公司Motional合作，在過去幾年持續在拉斯維加斯進行測試有專人隨車的自駕搭乘服務之後，近期更獲准可在拉斯維加斯公開道路上以無人隨車形式提供自駕搭乘服務，而Lyft也計畫在近幾個月內讓此項服務對外運作，

同時，Lyft也將與Motional持續合作，預計在未來幾年內將無人隨車的自駕搭乘服務推廣到美國境內更多城市，其中將由Motional負責管理維護自駕車輛，而Lyft則聚焦在提供服務使用需求媒合等操作體驗。

而Lyft尚未公布接下來預計擴展城市名單與相關時程表，此部份可能還是會與是否取得各個城市監管機構批准有關。

至於Lyft直接競爭對手Uber，近期則是確定將自動駕駛技術發展業務轉售給Aurora Innovation，預期未來雙方也會在自駕搭乘服務進行合作，以Uber立場則是將持續耗損成本業務拆分轉讓，並且透過投資合作方式達成原本預期發展目標，並且讓自駕搭乘服務發展變成本身重要發展業務之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》