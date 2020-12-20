影／任天堂揭曉 環球影城新園區「超級任天堂世界」特色

任天堂稍早公布預計在2021年2月4日於日本環球影城開幕的「超級任天堂世界 (スーパー・ニンテンドー・ワールド)」介紹影片，其中由「瑪利歐之父」宮本茂介紹園區特色。

原本計畫在今年於日本環球影城啟用的「超級任天堂世界」園區，因為今年疫情影響延後至明年2月4日營運，在稍早由任天堂釋出影片中則進一步展示以「超級瑪利歐」遊戲世界特色為設計，就連入口都是以遊戲中熟悉的綠色水管為設計。

而此園區更是日本環球影城首次採用多層式園區設計，並且可讓旅客透過另外銷售的六款「力量提升手環」，感受在園區內敲磚塊、收集金幣的樂趣，或是完成在園區內打卡完成任務。同時，任天堂也表示未來會在園區內增加更多互動元素。

目前公布遊樂設施，包含「瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～ (マリオカート～クッパの挑戦状～)」、「耀西大冒險 (ヨッシー・アドベンチャー)」、「力量提升手環・鑰匙挑戰 (パワーアップバンド・キーチャレンジ)」等。

其他遊樂設施則包含主題餐廳，以及販賣諸多任天堂周邊商品的商店。

除了在日本啟用「超級任天堂世界」主題園區，未來包含在美國好萊塢、奧蘭多、新加坡等地區的環球影城都會與任天堂合作，將「超級任天堂世界」主題園區推廣到更多地區。

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