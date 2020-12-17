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PS5主機18日中午12點再開預購 網路下單可年前到貨

聯合新聞網 / 綜合報導
PS5上市後造成全球瘋搶，台灣各線上販售通路將在18日中午12點再度開放預購。圖為首爾一位民眾開心買到PS5。法新社
PS5上市後造成全球瘋搶，台灣各線上販售通路將在18日中午12點再度開放預購。圖為首爾一位民眾開心買到PS5。法新社

日前，Play Station 5（PS5）上市後造成一波熱烈搶購，不少沒搶到的玩家們不禁感到落寞，瘋狂敲碗等待下波預購。期盼以久的下一波預購時間將在本周五（18日）中午12點登場，玩家們可在各大網路平台搶購。

18日當天中午12點起，各大網路平台將開放預購PS5光碟版主機，包含PChome（包含各種組合包）、MOMOYahoo奇摩購物中心myfone等平台，主機預訂出貨日期為明年1月8日起。

其中，前幾次使用PChome平台預購的消費者需綁定玉山Pi卡才能加入購物車，此次則開放給所有會員搶購，且除了光碟版主機外，還搭配遊戲組合包可供選購。

PS5主機日前正式於全球上市，超誇張人氣引來全民瘋搶熱潮，不只發生「一機難求」的情況，更連各銷售通路在開賣瞬間就「被秒殺」，遊戲開發商索尼互動娛樂承諾年底前補貨的諾言終於兌現，玩家們趕緊搶購好過年！

PS5 PChome momo 網購

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