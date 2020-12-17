搶起來一起買給男友！PS5超熱門15大必買遊戲還不直接玩爆

今晚…我想來一套PS5遊戲！

相信最近大家都被PS5洗版了吧！無論是看到IG許多人收到女友送的驚喜，還是名人的開箱影片，不得不說，PS5的時代正式宣布來臨！據說還有人因為等不及買到主機，太想玩PS5遊戲，還把PS5的遊戲光碟放進PS4（但其實PS4並不支援噢，大家千萬不要嘗試啊！）

不管你是搶到機台的幸運兒，或是還沒買到的排隊仔，先買爆PS5遊戲絕對是必須的！不管是送人自用都非常適合，加上聖誕節到來，更不用再煩惱買什麼禮物了～

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了巴哈姆特人氣排行、期待排行裡，哪幾個遊戲是網友熱議的前15名呢？一起筆記起來放進購物清單吧～

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10、眾神殞落

這次《眾神殞落》結合了PS5最新的DualSense 控制器的優勢，在觸覺回饋上模擬遊戲中各種表面跟紋理，讓玩家在遊戲中走動或被攻擊時所遇到的碎石和地板滑動，都能增加實際真實體感，更能感覺置身其中。

不過遊戲影片已釋出網友反應非常兩極，有網友表示：「我也覺得人設換個妹子上去，留言就不會是什麼手遊感很重打擊感不好這類了...沒有期望就沒有失望」，也有網友表示：「美術不錯，敵我雙方的盔甲跟武器設計很中二很帥。」

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9、決勝時刻：黑色行動冷戰

説到第一人稱射擊遊戲，不得不提其中經典、全世界都呼聲甚高的《決勝時刻》。第一版於2003年推出，到2020年已經是第17個版本。主要分爲三個系列：二戰系列、現代戰爭系列和這次《決勝時刻：黑色行動冷戰》屬於的黑色行動系列。

這次游戲三種模式供玩家自行選擇：相當有電影感的故事模式，讓玩家和朋友可以跨平台配對一起進行任務的多人模式，還有喪屍模式讓玩家們體驗不一樣的刺激感。《決勝時刻》的畫面質素一向不會讓大家失望，操作畫面流暢之餘，射擊以及其他武器操作也不拖泥帶水，讓不少玩家直呼爽快！絕對是舊玩家不能錯過、新玩家非常值得入手的游戲。

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8、惡魔獵人 5 特別版

幾乎與PS5同時推出的《惡魔獵人 5 特別版》，這次版本的賣點是支援光線追蹤繪圖技術的美麗畫面：4K／30fps 的「解析度優先模式」、1080p/60fps 的「幀率優先模式，讓玩家能夠有高規格的享受。

而常常被粉絲稱為「乃哥」的玩家維吉爾對於他們來說可說是信仰般的存在，消息一出，還有網友表示：「有乃哥……有維哥就是買爆啊，長腿真香。」

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7、俠盜獵車手 5

預計於明年初推出的俠盜獵車手5，在網路上被稱為橫跨三個世代的遊戲，這個系列可說是PlayStaion的經典遊戲之一，在2013年剛發售就一次直接在PS3跟XBOX 360上推出，時隔七年還能在榜上佔一席位實在可說是寶刀未老啊！



雖然《俠盜獵車手 5》不時都會推出新的線上模式，不少粉絲還是瘋狂敲碗表示，希望快點看到第六代的出現，讓他們能再戰十年～



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6、地平線：禁忌西域

承接前作《地平線 黎明時分》所推出的《地平線：禁忌西域》，這次講述主角亞蘿伊（Aloy）在三十一世紀的末世後走訪舊世界美國猶他州到西岸太平洋的西方邊疆地帶的歷險故事。

而這次《地平線：禁忌西域》製作總監 Mathijs De Jonge 就有提到，會把遊戲中的開放世界打造得更生動，提高真實感。而PlayStaion也公布了遊戲最快於2021 年上半或是下半推出，讓《地平線：禁忌西域》還沒推出就掀起一波討論。

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5、NBA 2K21

前進不了籃球最高殿堂NBA，那就打2K21一圓籃球夢吧！11月已經全球發售的NBA 2K21，是對於許多玩家來說並不陌生的一款遊戲，結合真實球員模擬戰力、球風，甚至連眼神、小動作細節都不放過，遊戲中完美詮釋NBA籃球和文化的精髓。

隨著每一代的進步和更新，此次PS5版本發揮主機硬體的最高技術，動態運鏡、定點跳投、投籃弧度、轉身等更流暢、細膩，再到球場、觀眾、場邊訪談等，讓你就像是真正球員，踏上NBA球場的臨場感誰不想擁有！

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4、漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯

漫威英雄「蜘蛛人」來了！早就吸引一大票粉絲的超級英雄蜘蛛人，看他穿梭、飛跳在林立大樓間的速度感，抵抗邪惡勢力、拯救世界的帥氣正義，玩家們透過這款遊戲跟著展開冒險，接續前一款的架構和玩法，此次賦予蜘蛛人新的能力「生物電毒液轟炸攻擊」、「隱形能力」，也更新蜘蛛網特技和裝置，整個配備升級玩起來更過癮。



除了遊戲再升級外，此次版本的蜘蛛人還跟知名運動品牌adidas合作球鞋，經典鞋款「貝殼鞋」加上蜘蛛人紅黑配色，高、低筒球鞋全被收錄在遊戲中，這強大的合作肯定再讓粉絲爆搶一波！

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3、惡魔靈魂 重製版

《惡魔靈魂》看這名字就知道集結許多異形惡魔、靈魂怪物等，「魂系遊戲」的開山鼻祖《惡魔靈魂》全新重製版被列為限制級，此次主角將進入柏雷塔尼亞王國展開一連串未知挑戰，遊戲中充滿暗黑場景、毛骨悚然的音效，加上技術一次次更新，全程動態4K、每秒60張讓動作更流暢，且怪獸的寫實度再升級，揮刀噴血、斷頭以及每一個巨大惡魔的形態都高畫質輸出，玩起來更身歷其境。

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2、惡靈古堡 8：村莊

《惡靈古堡8：村莊》還沒上市就已經先讓玩家迫不及待買到手，先前釋出宣傳片，故事延續前作《惡7》的故事，主角伊森好不容易回到日常平靜的生活，卻又遇上傳奇英雄克里斯‧雷德菲爾，展開新的驚悚又刺激的生存遊戲，遊戲製作人透露此次把動作技術提升到新的層次，每一個人物的皮膚、血牙、變異等寫實畫質光看影片就會嚇爆，給予玩家震撼的視覺衝擊。

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1、刺客教條：維京紀元

被眾多網友高度討論第一名的《刺客教條：維京紀元》不僅銷售首周就超越歷代系列作品，遊戲血腥、刺激度也再升級，此次玩家化身維京劫掠者埃沃爾，帶領部隊到九世紀英格蘭開創新的居住地，而這途中不免遇上敵人競爭，也會揭開英格蘭古老又黑暗的秘密。

遊戲一開始從角色性別、外觀都能由玩家自行控制，且人物細節、衣服和壯闊的山河細膩度更高，然而先前亞洲版因應日本分級調整，把血腥、暴力、裸露等畫面變得「和諧」，刺激感降低引發玩家不滿，最後官方釋出修正檔才撲滅玩家的怒火，銷量也有望再衝一波。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月09日至2020年12月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『PS5遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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