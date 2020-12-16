騰訊旗下雲端串流遊戲服務「START」 正式推出電視版本

在微軟、NVIDIA、Google、亞馬遜等業者均接連推出雲端串流遊戲服務後，騰訊日前也宣布旗下雲端串流遊戲服務「START」正式推出電視版本，讓獲得服務認證的連網電視搭配控制器即可遊玩使用。

目前「START」將推出支援Windows PC、Mac、連網電視，以及行動裝置使用版本，同時因為版權授權範圍因素，因此目前僅開放中國境內市場使用。

不過，雖然從去年3月開始開放封測申請，並且在後續以公測形式提供使用，同時也宣布與NVIDIA合作顯示卡運算效能虛擬化應用，目前僅電視版本在今年12月12日更新為正式版本，包含Windows PC、Mac版本仍處於公測階段，尚未確定正式版本更新時間，而行動裝置版本也尚未確定開放測試時間。

至於電視版本目前已經對應包含TCL、海信、長虹、蘇寧小Biu、小米、PPTV旗下特定款式電視產品，預計明年也會加入支援康佳旗下特定電視產品使用此項服務。

而目前收錄遊戲則包含《要塞英雄》、《流放之路》、《劍靈》、《國際足盟大賽 Online 4》、《古劍奇譚網路版》、《古劍奇譚三》、《Muse Dash 喵斯快跑》、《拳皇14》、《侍魂 曉》、《軒轅劍外傳：穹之扉》、《NBA2K ONLINE 2》等14款遊戲內容，預期未來還會繼續增加。

依照騰訊說明，符合「START」服務的電視產品，必須在按下控制手把按鈕按鍵啟動電視，並且出現畫面反應內容的時間，必須控制在120毫秒內，同時網路延遲時間必須控制在10毫秒內，而使用網路頻寬則必須至少在20Mbps以上。

另外，為了確保雲端串流遊戲使用體驗，騰訊也強調採用客製化伺服器與虛擬化技術，另外也採用網路自動調整技術，配合贊各個地區佈署伺服器節點，藉此讓遊戲串流執行效率更高，同時也能讓延遲情況更低。

騰訊表示，由於一般透過PC或家用主機由玩遊戲的成本相對較高，同時也較不具遊玩彈性，而手機遊戲雖然具備可隨時遊玩特性，但在畫面與內容表現卻有一定侷限，因此藉由串流遊戲服務，預期將能打破兩者限制，讓使用者能隨時遊玩3A等級遊戲作品，同時也能讓遊戲開發者製作內容讓更多

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