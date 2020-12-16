「電馭叛客2077」開發商 3D列印真實版「銀手強尼」左手義肢

《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》開發商CD Project RED，稍早宣布與微軟、非營利組織Limbitless Solutions合作，以遊戲中由基努李維飾演的「銀手強尼」左手義肢為原型，利用3D列印形式打造一款充滿個性化的義肢。

而此款義肢並非像遊戲中「銀手強尼」採左手全肢設計，僅包含前臂至手腕部分，未包含上臂部位，至於義肢本體設計則是採用Limbitless Solutions旗下技術打造，並且能實際用於肢體殘缺情況輔助使用。

依照CD Project RED、微軟與Limbitless Solutions說明，此款義肢將會免費捐贈給2021年初接受臨床試驗的成年傷者使用，並且以此作為公益。

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除了此次與CD Project RED、微軟合作，Limbitless Solutions過去也曾與小勞勃道尼合作打造一款以鋼鐵人為設計的義肢，另外也同樣與微軟旗下343 Industries遊戲工作室合作，並且以《最後一戰 (Halo)》系列中的士官長為原型，打造一款可實際作為輔助使用的義肢。

至於近期終於順利推出的《電馭叛客2077》，光是預購與上市當天銷售累加金額，就已經打平遊戲開發與宣傳成本，並且在上市當天也創下同時100萬人上線遊玩紀錄。不過，即便經歷漫長開發時間，以及至少三次為了調整遊戲容宣布延後上市情況，遊戲至今然有不少bug錯誤出現，甚至在CD Project RED緊急釋出1.04 Hotfix修正更新，依然無法順利解決錯誤問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》