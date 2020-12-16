微軟、Sony與任天堂合作打造更健全的遊戲遊玩環境

微軟、Sony與任天堂共同宣布，將合作改善美國境內家用遊戲主機遊玩體驗，預計打造更健全的遊戲環境。

由於越來越多遊戲結合多人線上連線遊玩模式，讓更多玩家可以透過網路對戰，或是一同完成遊戲任務，甚至也廣泛加入線上社群互動模式，讓玩家能更進一步「置身」遊戲內。

不過，如同諸多線上社群服務都會有仇恨、歧視、言語暴力等情況，甚至也充斥大量不雅內容影響觀感，在遊戲主機提供網路連線服務內也會有一樣情況，甚至相比線上社群服務更少了相關防護機制，可能造成部分未成年玩家心理層面大受影響。

雖然包含微軟、Sony與任天堂所發行遊戲主機均提供可由家長設定限制的功能，避免家中未成年兒童、青少年接觸不適合的遊戲內容，甚至也能透過限制遊玩時間降低遊戲成隱現象，但依然無法避免透過網路產生的仇恨、暴力或歧視言論影響，或是因為不雅內容產生觀感影響。

因此在稍早聲明中，微軟、Sony與任天堂共同宣布將針對美國境內遊玩體驗，打造更健全的遊戲環境，藉此讓家用遊戲主機使用可以更加「安全」，同時也能以更一致原則杜絕影響不同年齡層玩家遊玩體驗的情況。

目前此項合作僅先以美國境內施行為主，暫時還不確定是否會擴展到更多地區，而微軟旗下Windows PC平台是否也在此次合作改善範圍內，同樣也暫時無法確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》