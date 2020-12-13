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微軟重新打造 經典第一人稱射擊遊戲《Perfect Dark》

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早舉辦的2020年度遊戲大獎 (The Game Awards,TGA)期間，微軟宣布將重啟製作經典第一人稱射擊遊戲《Perfect Dark》，預計由旗下新成立的The Initiative遊戲工作室打造。

《Perfect Dark》過去是由Rare遊戲工作室於2000年在任天堂Nintendo 64遊戲主機推出的第一人稱射擊遊戲，而在Rare遊戲工作室轉由微軟收購後，則是在Xbox 360平台推出定位前傳作品的《完美女煞星 (Perfect Dark Zero)》。

此次宣布重新打造，並且由微軟新成立的The Initiative遊戲工作室負責製作，預計以同名作品形式推出全新遊玩內容，同時也將讓玩家再次扮演女特工Joanna Dark，並且在近未來世界內展開諜報冒險。

遊戲預計登上Xbox Series X、Xbox Series S與Windows PC，但具體細節則要等到後續才能確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

女特工

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