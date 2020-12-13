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Pearl Abyss公布開放世界動作冒險遊戲《赤血沙漠》 明年冬季正式推出
打造多人線上遊戲《黑色沙漠》韓國開發商Pearl Abyss，在稍早舉辦的2020年度遊戲大獎 (The Game Awards,TGA)期間宣布將推出名為《赤血沙漠》的遊戲新作，並且釋出實機遊玩影片，預計在明年冬季正式推出。
《赤血沙漠》是由前《RYL神話》總監鄭煥京擔任遊戲執行製作人，同樣採開放世界動作冒險遊戲形式打造，並且以寫實風格角色，以及精美動畫劇情描繪遊戲內容。
遊戲講述一群為了生存的傭兵，在開闊的帕衛爾大陸與命運抗爭，同時也描繪在這塊大陸上為了生存而以不同方式戰鬥的故事。
遊戲目前確定將會在2021年冬季推出，但尚未透露預計對應PC以外遊戲平台等細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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