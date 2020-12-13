BioWare公布《闇龍紀元》系列新作宣傳影片 預告重返Thedas世界

在2020年遊戲大獎期間，BioWare公布旗下《闇龍紀元 (Dragon Age)》系列後續新作全新宣傳影片。

此次宣布推出的《闇龍紀元》系列新作，除了在2018年首度確定投入製作後，幾乎僅在今年Gamescom開幕前夜祭活動釋出相關預告資訊。而此次在2020年遊戲大獎期間，則是釋出全新宣傳影片，預告世界需要新的英雄，並且將引領玩家重返Thedas世界。

不過，目前BioWare尚未公布《闇龍紀元》新作具體細節，同時也尚未公布預計對應遊戲平台。

先前在Gamescom 2020開幕前夜祭活動釋出影片內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》