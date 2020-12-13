聽新聞
test
0:00 / 0:00
BioWare公布《闇龍紀元》系列新作宣傳影片 預告重返Thedas世界
在2020年遊戲大獎期間，BioWare公布旗下《闇龍紀元 (Dragon Age)》系列後續新作全新宣傳影片。
此次宣布推出的《闇龍紀元》系列新作，除了在2018年首度確定投入製作後，幾乎僅在今年Gamescom開幕前夜祭活動釋出相關預告資訊。而此次在2020年遊戲大獎期間，則是釋出全新宣傳影片，預告世界需要新的英雄，並且將引領玩家重返Thedas世界。
不過，目前BioWare尚未公布《闇龍紀元》新作具體細節，同時也尚未公布預計對應遊戲平台。
先前在Gamescom 2020開幕前夜祭活動釋出影片內容：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言