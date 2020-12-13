微軟日後在遊戲市場主要競爭對手或許不再是Sony 而是Google與亞馬遜

在年度股東大會上被問及目前Xbox與PlayStation的競爭時，微軟執行長Satya Nadella再次強調，目前已將Xbox Game Pass訂閱服務作為未來遊戲市場發展策略項目之一，同時也說明希望能藉此服務吸引全球超過30億名玩家青睞。

依照Satya Nadella的說法，顯示微軟並非只是將當前目標放在藉由新款Xbox Series X、Xbox Series S與Sony推出的PlayStation 5競爭，而是希望透過訂閱服務進一步吸引更多玩家。

因此微軟目前在遊戲市場上的佈局，除了推出新款Xbox主機，同時更藉由收購遊戲工作室，與更多遊戲業者合作內容，不僅持續擴展Xbox主機對應遊戲內容，同時也能透過Xbox Game Pass訂閱服務讓更多玩家可透過不同連網裝置遊玩，甚至也持續藉由Xbox Play Anywhere市場策略，讓購買Xbox或Windows 10平台遊戲的玩家，同時也能獲得另一個平台遊戲版本，使玩家能獲得更大利益。

而在接下來的串流遊戲市場將隨著5G等連網技術逐漸普及，微軟預期將能透過Xbox Game Pass訂閱服務吸引更多玩家支持，並且能藉由不同載具流暢地遊玩微軟提供遊戲內容，一如可在各類連網裝置使用微軟提供服務。

不過，依照Xbox部門負責人Phil Spencer日前受訪時的說法，微軟依然認為終端裝置是玩家與遊戲產生遊玩互動相當重要的「媒介」，一如NVIDIA執行長黃仁勳認為即便雲端串流遊玩模式普及，在終端裝置上的前期運算依然相當重要，尤其在操作反應表現、更高影像細節呈現，都還是需要高效運算能力完成前期處理，因此就算微軟未來將雲端應用視為主要發展目標，作為終端裝置的Xbox主機依然扮演重要角色。

以目前微軟在未來遊戲市場發展策略來看，顯然日後競爭對手將不會是Sony旗下PlayStation 5，而是目前已經投入串流影音服務的Google Stadia，以及亞馬遜日前宣布推出的串流遊戲服務Luna。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》