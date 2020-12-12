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微軟證實旗下串流遊戲服務 明年春季進駐iOS、PC平台

聯合新聞網 / 楊又肇

在NVIDIA、Google表明將跟進亞馬遜，藉由PWA形式將旗下串流遊戲服務帶到iOS平台後，微軟稍早也確定也會透過相同方式，讓旗下串流遊戲服務Project xCloud可以順利進駐iOS平台，預計會在明年春季推出，同時也會正式開放PC裝置使用，未來也計畫將萬流遊戲服務擴展至澳洲、巴西、日本與墨西哥等地。

而依照目前使用模式，使用者依然需要以每月15美元訂閱Game Pass Ultimate才能使用，但好處是玩家可以在Xbox主機遊玩更多Xbox平台遊戲，同時也能藉由Android、iOS、PC裝置以串流形式遊玩。

目前對應串流遊玩的遊戲內容已經超過150款，預計明年在Xbox平台推出的《最後一戰：無限》等作品，預期也會加入串流遊玩使用模式。

就微軟先前說明，認為未來遊戲市場主要競爭會在雲端，亦即目前各家積極推動的串流使用模式，同時認為遊戲主機雖然依然重要，但是隨著雲端服務技術與串流技術持續進步，預期未來遊戲使用體驗將會全面往雲端串流模式發展。

至於針對目前Xbox Series X與Xbox Series S銷售狀況，微軟雖然並未透露具體銷量表現，但強調許多加入Game Pass訂閱服務的比例，幾乎都是隨著Xbox Series S銷量增加，意味微軟推出價格更低的數位版主機市場策略成功。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 串流遊戲

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