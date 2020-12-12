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CAPCOM公布《魔物獵人：崛起》第二波宣傳影片 明年1月推出限期體驗內容
日前確定將推出的《魔物獵人：崛起 (Monster Hunter Rise)》，稍早由CAPCOM在2020年度遊戲大獎 (The Game Awards,TGA)期間釋出新宣傳影片，並且確定會在明年1月推出限期體驗版本。
在先前說明裡，CAPCOM確認《魔物獵人：崛起》同樣充滿日系風情，並且加入「忍者」與更多日式風格設計，同時玩家操作角色除了隨行艾路，更增加可騎乘的犬型魔物，並且能在與魔物戰鬥過程協助玩家狩獵。
同時在遊戲內容中，將會採用開放度更高地圖設計，讓玩家能在廣闊世界及各類地形進行探索，並且加入全新武器與連段攻擊模式，此外也會加入更多全新魔物，例如河童蛙、鎌鼬龍、怨虎龍等新登場魔物角色。
而在此次公布的宣傳影片中，則可確認增加全新生態的未知魔物，另外也能一虧更多村莊設施，以及可用於強化獵人，或適用於陷阱製作的環境生物。
CAPCOM確定會在明年1月以限期形式提供《魔物獵人 崛起》體驗版內容，具體細節則會在後續公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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