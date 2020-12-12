CAPCOM確定重製經典橫向捲軸闖關遊戲《魔界村》 將登上Nintendo Switch

CAPCOM在2020年度遊戲大獎 (The Game Awards,TGA)期間宣布，將重新打造經典橫向捲軸闖關遊戲《魔界村》，預計以《經典回歸 魔界村 (帰ってきた 魔界村 / Ghosts 'n Goblins Resurrection)》名稱登上Nintendo Switch，並且將會在明年2月25日正式推出。

以1985年推出的《魔界村》，以及在1988年推出的《大魔界村》為基礎，《經典回歸 魔界村》將採用全新技術與遊戲元素製作，在重現經典玩法與內容的同時，更採用生動畫面創造全新視覺感受，另外也將收錄特色關卡與個性豐富的敵人角色，並且提供4種難度選擇，讓玩家可以透過簡單操作享受遊戲樂趣。

而在闖關過程，將可透過騎士槍、短劍、聖水、戰錘、鐵刺球等武器進行攻擊，或是透過雷爆、火牆、搖滾岩石等魔法作為助攻，另外也包含底褲潛力、兵器庫等被動技能，並且能透過復活神樹「魔珠樹」獲取更多魔法與技能。

《經典回歸 魔界村》預計登上Nintendo Switch，並且將會在明年2月25日正式推出。

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