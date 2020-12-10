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前《沉默之丘》、《重力異想世界》系列製作總監 成立全新遊戲工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

今年9月離開索尼互動娛樂 (SIE,Sony Interactive Entertainment)的遊戲製作人外山圭一郎，稍早宣布與同樣來自索尼互動娛樂的佐藤一信、大倉純也共同創立Bokeh Game Studio，預計投入原創遊戲內容製作。

外山圭一郎過去曾在KONAMI任職，並且參與包含《掠奪者》、《純愛手札》等遊戲內容製作，甚至在1999年擔任經典驚悚遊戲《沉默之丘》製作總監。而在1999年離開KONAMI，並且加入索尼互動娛樂，則是擔任《死魂曲》系列遊戲製作總監，並且在2012年帶領製作《重力異想世界》系列。

而此次新成立遊戲工作室取名「Bokeh」，則是源自外山圭一郎個人偏好攝影興趣，藉由「散景」之意作為遊戲工作室名稱。

與外山圭一郎一同成立Bokeh Game Studio的佐藤一信與大倉純也，同樣也曾在索尼互動娛樂時期負責《死魂曲》系列遊戲製作，其中佐藤一信曾參與後續的《食人巨鷹TRICO》製作，而大倉純也則與外山圭一郎一同打造《重力異想世界》系列。

至於選擇離開索尼互動娛樂，並且決定創立遊戲工作室，外山圭一郎表示主要希望能持續投入遊戲內容創作，同時也希望跳脫索尼互動娛樂此類大型公司體制框架，希望能更自由發揮創作遊戲內容。

目前Bokeh Game Studio投入製作遊戲，將會以外山圭一郎創作故事與世界觀打造原創動作冒險遊戲，但目前暫時尚未對外公布內容細節，預期要等更多時間準備才會對外揭曉。而依照外山圭一郎說明，原本希望先以小規模遊戲內容製作，但在取得多方資源支持，同時也招募到足夠成員，因此希望能打造與過往創作相同規模的遊戲作品，並且期望能在更多平台發行。

另一方面，外山圭一郎也希望能持續與索尼互動娛樂保持合作關係，但現階段主要會先以製作原創遊戲內容為優先。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony

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