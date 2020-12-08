快訊

打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

某些PS5主機真的比較吵！拆解5台PS5主機後發現出貨混用三種散熱風扇

聯合新聞網 / T客邦

索尼PS5主機已經抵達不少玩家手中，不過，法國的Les Numériques團隊發現，某一些PS5主機的確玩起遊戲來，噪音就是會比較大。

你是否也曾經到別人家玩主機遊戲的時候，發現雖然是同一款遊戲，但別人家的主機跑起來聲音就是比你家的吵（或是安靜）？所謂的「吵」通常都是風扇所產生的噪音，不過，如果是電腦的話，你當然可以理解可能是組裝選用不同風扇的問題，但是如果是遊戲主機呢？

Les Numériques團隊表示，他們在測試自己買來的PS5的時候，似乎不如網路上所描述的那麼「安靜」。所以他們出於好奇心，拆解了他們的PS5以及另外一台，發現有不同的風扇型號。這些風扇的葉片外觀不同，顯然也因此聲音不同。

雖然這並不影響遊戲機的性能，但它解釋了為什麼一些PS5遊戲機的聲音可能會比其他遊戲機略大一些。以上圖來說，A風扇的噪音為39dB，B風扇的噪音為43dB。兩款在扇葉上設計也不大一樣，一款有24片扇葉、另一款有17片。當然，這差異並非大到難以忍受，但基本上解釋了為什麼同樣的遊戲主機，聲音會有所不同。

Les Numériques團隊拆解了五台PS5，發現兩種不同型號的風扇。不過，他們進一步發現，在索尼先前公布的官方拆解影片中，看到的風扇又與他們拆下的2個風扇也有所不同。因此，從目前的資訊中看來，PS5至少用了三種不同的風扇。

值得指出的是，除非你買來後就把PS5拆解下來，否則你在購買之前根本沒有辦法知道主機裡頭用了哪一種風扇。而且事實上除非你耳朵真的很靈敏，否則這中間的聲音差異在你玩遊戲時，可能根本無法察覺到。

新聞來源：mundogamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音 PS5

延伸閱讀

全新國民遊戲機開箱！為什麼你該買一台Xbox Series S？

PS5下載Bug必須恢復原廠設定解法教學 3步驟進入安全模式

PS5還沒到貨等不及！嘗試把PS5遊戲光碟放進PS4主機 結果悲劇了

任天堂Switch至今最重大更新！照片、影片能這樣直接傳到手機和電腦

相關新聞

某些PS5主機真的比較吵！拆解5台PS5主機後發現出貨混用三種散熱風扇

索尼PS5主機已經抵達不少玩家手中，不過，法國的Les Numériques團隊發現，某一些PS5主機的確玩起遊戲來，噪音就是會比較大。

多次將限期延後 美國政府再次對TikTok在美業務是否出售不理不睬

日前將TikTok業務拆分限期再往後延至12月4日，但即便現在已經過了期限，美國政府似乎也未強制要求關閉TikTok業務，同時TikTok服務也依然在美國境內維持運作。

Seagate One Touch HDD 5TB容量版本 搭配PS5遊玩最佳良伴

Sony近期推出新款次世代遊戲主機PlayStation 5，但目前最高儲存容量僅有1TB，同時現階段尚未開放透過內建M.2連接埠擴充儲存容量，因此目前最好作法就是透過外接硬碟存放遊戲內容，而Seagate推出的外接儲存硬碟One Touch HDD 5TB容量版本，顯然會是相當合適的選擇。

美國遊戲展會活動PAX確定明年展會日期 不排除改為線上形式舉辦

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，導致在美國地區舉辦的PAX遊戲展會活動接連取消，而針對明年活動規劃，PAX官方團隊目前仍先公布預計舉辦活動日期，但未來依然會視疫情影響狀況，藉此決定展會活動是否取消，或是改為線上形式舉辦。

市場研究預測：2025年全球將會有 4,500萬 VR 活躍用戶

受到 COVID-19 疫情大爆發影響，2020 年全球 3C 產品供不應求，就連 VR 虛擬實境裝置也相當受到歡迎。稍早獨立市場研究機構 Omida 公布最新調查結果，VR 裝置將會持續普及，在 2020 年底 VR 虛擬實境頭戴式裝置銷售總數雖然只有 640 萬個，但預測到 2025 年時，全球將會有超過 4,500 萬的 VR 活躍用戶，將創造 40 億美元的 VR 遊戲商機。

任天堂Switch至今最重大更新！照片、影片能這樣直接傳到手機和電腦

長期以來任天堂 Switch 讓玩家感到最不方便一點，莫過於分享遊戲截圖、影片的步驟，都必須先發表到社群網站後，才能再轉存到其他平台。隨著任天堂 Switch 主機版本 11.0.0 更新正式推出，官方終於加入了透過手機或電腦，提取 Switch 主機中照片、錄影的快速方法。

華碩推四款GeForce RTX 3060系列顯卡 攻年底旺季

華碩（2357）今（3）日指出，推出全新四款NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti顯示卡，包含ROG ...

「微軟模擬飛行」VR功能12月23日釋出！將支援所有虛擬實境頭戴裝置

日前以beta形式開放測試的《微軟模擬飛行》VR功能，確定將會在美國西岸時間12月22日 (台灣時間12月23日)正式開放更新，同時也由Asobo Studio確認後續將推出更多內容更新。

「搖曳露營△ VIRTUAL CAMP」登上諸多平台 透過手機、VR頭戴裝置感受露營氣氛

雲豹娛樂推出宣布虛擬露營冒險遊戲《搖曳露營△ VIRTUAL CAMP》將於今年冬季推出「本栖湖篇」、「山麓露營場篇」兩種版本，並且將登上PlayStation 4、Nintendo Switch、Steam、iOS與Android平台，其中在不同平台上將可對應不同遊玩體驗，例如在手機上可以感受以相機取景的感受，而在PC裝置則可對應虛擬實境遊玩方式。

台灣大為《英雄聯盟》「網力全開」盼年吸百萬用戶

全台玩家眾所矚目的《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於12月8日在台正式展開公測，Riot Games東南亞區總經理Justin ...

人生畫廊拿下Google Play年度最佳遊戲！本土團隊首摘榮譽

台灣Google Play 2020年度最佳榜單今天公布，包含16款最佳應用程式及20款最佳遊戲；以詭譎藝術氛圍打造的解...

台灣Google Play年度最佳榜單出爐 健身、解謎遊戲奪冠

充滿許多挑戰與變化的2020年終於到了尾聲，Google今公布台灣「Google Play 2020年度最佳榜單」，其中...

熱門新聞

蘋果傳最快明春推下一代Mac晶片 目標超越英特爾

三星挖苦完蘋果還是跟著做：新手機不再附耳機和充電器

蘋果最快今天發表新耳機 AirPods Studio？

與高層理念不合而遭開除？Google多元包容性開始動搖

某些PS5主機真的比較吵！拆解5台PS5主機後發現出貨混用三種散熱風扇

進駐台灣8年 Uber正式轉為免收海外刷卡手續費的境內公司

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。