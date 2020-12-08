某些PS5主機真的比較吵！拆解5台PS5主機後發現出貨混用三種散熱風扇

索尼PS5主機已經抵達不少玩家手中，不過，法國的Les Numériques團隊發現，某一些PS5主機的確玩起遊戲來，噪音就是會比較大。

你是否也曾經到別人家玩主機遊戲的時候，發現雖然是同一款遊戲，但別人家的主機跑起來聲音就是比你家的吵（或是安靜）？所謂的「吵」通常都是風扇所產生的噪音，不過，如果是電腦的話，你當然可以理解可能是組裝選用不同風扇的問題，但是如果是遊戲主機呢？

Les Numériques團隊表示，他們在測試自己買來的PS5的時候，似乎不如網路上所描述的那麼「安靜」。所以他們出於好奇心，拆解了他們的PS5以及另外一台，發現有不同的風扇型號。這些風扇的葉片外觀不同，顯然也因此聲音不同。

雖然這並不影響遊戲機的性能，但它解釋了為什麼一些PS5遊戲機的聲音可能會比其他遊戲機略大一些。以上圖來說，A風扇的噪音為39dB，B風扇的噪音為43dB。兩款在扇葉上設計也不大一樣，一款有24片扇葉、另一款有17片。當然，這差異並非大到難以忍受，但基本上解釋了為什麼同樣的遊戲主機，聲音會有所不同。

Les Numériques團隊拆解了五台PS5，發現兩種不同型號的風扇。不過，他們進一步發現，在索尼先前公布的官方拆解影片中，看到的風扇又與他們拆下的2個風扇也有所不同。因此，從目前的資訊中看來，PS5至少用了三種不同的風扇。

值得指出的是，除非你買來後就把PS5拆解下來，否則你在購買之前根本沒有辦法知道主機裡頭用了哪一種風扇。而且事實上除非你耳朵真的很靈敏，否則這中間的聲音差異在你玩遊戲時，可能根本無法察覺到。

新聞來源：mundogamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》