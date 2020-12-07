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美國遊戲展會活動PAX確定明年展會日期 不排除改為線上形式舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，導致在美國地區舉辦的PAX遊戲展會活動接連取消，而針對明年活動規劃，PAX官方團隊目前仍先公布預計舉辦活動日期，但未來依然會視疫情影響狀況，藉此決定展會活動是否取消，或是改為線上形式舉辦。

依照PAX官方團隊公布消息，目前PAX East 2021預計會在明年6月3日至6日間舉辦，PAX West 2021則預計在9月3日至6日間舉辦，而PAX AUS 2021預計在後續公布，至於PAX Unplugged 2021日期則會安排在12月10日至12日間。

由於目前新型冠狀病毒在美國境內仍有相當嚴重影響，因此PAX官方團隊表示仍會保留是否如期舉辦的決定，若疫情依然沒有改善跡象，就會考慮是否改為線上形式，或是取消舉辦。

至於過往每年選擇在3月間於舊金山舉辦的GDC遊戲開發者大會，在今年藉由線上形式舉辦的GDC Summer經驗，主辦單位Informa Tech日前已經確定明年依然會維持以線上形式舉辦，但將會搭配部分實體活動，預計在明年7月19日至23日展開，地點依然會是在美國舊金山市區的Moscone Center會議中心。

除了PAX與GDC，目前有更多美國境內例行舉辦的大型展會活動，例如CES，目前已經確定改以線上形式舉辦，最多是配合部分實體活動，但預期都還是會以線上形式呈現，並且藉此吸引更多過往因為時間、距離因素無法參與的人群加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 疫情 新型冠狀病毒

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