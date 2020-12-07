多次將限期延後 美國政府再次對TikTok在美業務是否出售不理不睬

日前將TikTok業務拆分限期再往後延至12月4日，但即便現在已經過了期限，美國政府似乎也未強制要求關閉TikTok業務，同時TikTok服務也依然在美國境內維持運作。

而如同先前狀況，美國政府目前也未對外公告如何處置TikTok在美國境內業務，字節跳動方面也暫時未對此做任何回應。

不過，依照彭博新聞、路透新聞等報導指稱，字節跳動將會持續與美國政府溝通合適作法，先前提出方案包含由美國境內公司接手TikTok業務，或是後來轉與甲骨文合作，透過其提供安全解決方案確保資料數據不會有使用上的疑慮，同時也能符合川普團隊希望對美國發展有利的期待。

但隨著美國總統大選結束，美國政府似乎對字節跳動旗下在美國境內發展的TikTok業務不理不睬，甚至在字節跳動主動去函詢問，才進一步表示將使原定要求TikTok美國業務拆分出售時間，往後順延15天，也就是TikTok美國業務需要在11月27日以前完成拆分轉讓，但在後續又宣布往後順延7天時間，讓限期變成12月4日。

至於美國政府接下來是否會繼續再將限期往後延，或是與字節跳動達成合適共識，目前都還無法確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》