Seagate One Touch HDD 5TB容量版本 搭配PS5遊玩最佳良伴

Sony近期推出新款次世代遊戲主機PlayStation 5，但目前最高儲存容量僅有1TB，同時現階段尚未開放透過內建M.2連接埠擴充儲存容量，因此目前最好作法就是透過外接硬碟存放遊戲內容，而Seagate推出的外接儲存硬碟One Touch HDD 5TB容量版本，顯然會是相當合適的選擇。

Seagate推出的外接儲存硬碟One Touch系列，實際上就是延續去年推出的Backup Plus系列設計，One Touch HDD 5TB容量版本在外觀上並未有明顯改變，同樣採用約2公分厚度設計機身，容納高達5TB儲存容量的2.5吋硬碟，並且以USB 3.2 Gen 1連接線與裝置連接使用。

不過，相較Backup Plus系列硬碟搭贈軟體內容，Seagate在One Touch系列同樣提供Rescue資料救援軟體，但是將原本僅提供2個月的Adobe Creative Cloud Photography使用方案增加至4個月，同時加入1年份的創作軟體Mylio Create訂閱方案，另外也能下載Seagate Toolkit軟體工具執行資料備份等功能。

▲Seagate One Touch HDD 5TB容量版本

▲Seagate One Touch HDD 5TB容量版本採用USB 3.2 Gen 1連接線

▲透過雙排線連接方式確保足夠電力

▲與先前推出的Backup Plus系列SSD外觀比較

而應用在PlayStation 5作為遊戲備份硬碟的話，最大好處在於可以存放大量PlayStation 4遊戲內容，同時藉由USB 3.2有線傳輸速度，以及硬碟本身存取速率表現，用在PlayStation 5存取PlayStation 4平台遊戲不僅能快速啟動，同時也支援喎快速恢復遊玩功能。

以PlayStation 5平台遊戲目前僅支援安裝在主機內執行使用的情況來看，透過外接硬碟存放目前數量相對較多的PlayStation 4平台遊戲，顯然會是更方便的使用模式，缺點則是PlayStation 5必須外接一組硬碟裝置。

▲透過大儲存容量空間存放多款遊戲內容

如果要用在PlayStation 5，那麼就必須先透過主機內的設定項目，把硬碟進行格式化，以利PlayStation 5主機識別存取磁區，另外也記得將遊戲下載存放位置設定為外接硬碟，之後透過下載的PlayStation 4平台遊戲就會直接存放在外接硬碟。

不過要留意的是，一旦將硬碟轉換成PlayStation 4或PlayStation 5可使用磁區格式後，硬碟就無法在用於Windows等作業系統環境，必須重新格式化才能正常使用。

以3A等級遊戲作品容量大約是在50GB上下計算的話，5TB儲存容量約可存放100款左右遊戲，即便有幾款作品容量佔用100GB以上，使用者依然可存放不少遊戲內容。

依照筆者實際測試，One Touch HDD 5TB容量版本實際可使用儲存空間為4.6TB，約可安裝包含53款遊戲與應用程式，總計約佔據1.75TB容量，單一款遊戲最大佔據容量為85.18GB，對於一般使用需求應該是綽綽有餘。

而除了應用在PlayStation 4或PlayStation 5，其實One Touch HDD 5TB容量版本也同樣能硬用在微軟新推出的Xbox Series X與Xbox Series S。

▲在連接PlayStation 4或PlayStation 5之前，硬碟都必須先重新格式化

▲重新格式化，並且與PlayStation 4或PlayStation 5連接，即可將原本存放在主機內的遊戲移轉到硬碟，日後下載遊戲也能選擇直接存放在硬碟內，藉此節省儲存空間

▲以筆者實際測試，轉換成PlayStation 4或PlayStation 5可使用磁區格式後，實際可使用儲存空間為4.6TB，安裝約75款遊戲，其中包含53款遊戲與應用程式，總計約佔據1.75TB容量，單一款遊戲最大佔據容量為85.18GB

▲轉換成PlayStation 4或PlayStation 5可使用磁區格式後，在Windows等作業系統環境下就無法正常識別

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》