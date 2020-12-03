任天堂Switch至今最重大更新！照片、影片能這樣直接傳到手機和電腦

長期以來任天堂 Switch 讓玩家感到最不方便一點，莫過於分享遊戲截圖、影片的步驟，都必須先發表到社群網站後，才能再轉存到其他平台。隨著任天堂 Switch 主機版本 11.0.0 更新正式推出，官方終於加入了透過手機或電腦，提取 Switch 主機中照片、錄影的快速方法。

天堂即日起正式向玩家推送 Switch 主機版本 11.0.0 更新，相對於過去的小修小改，這次官方終於帶來好幾項實用的新功能。

主機版本 11.0.0 為任天堂推出 Switch 至今，最為重大的一次更新。

首先，Switch 主機中「相簿」內的照片和影片，現在終於能傳送到智慧型手機上。若要將截圖、錄影片段發送到手機，在「相簿」中選擇好要提取的媒體項目後，就會看見「傳送到智慧型手機」選項，接著畫面將出現第一張 QR Code，當玩家透過手機鏡頭進行掃描 QR Code 後，就會跟 Switch 主機進行連線，若成功則再掃描第二張 QR Code，即可成功轉存檔案。

出現 QR Code 後，先用手機掃描第一張，成功連線後再掃描第二張，接著就能轉存檔案。

透過 QR Code 方式傳送媒體檔案到手機，每次最多能夠選擇 10 張照片與 1 部影片，雖然還是有著數量限制，但比起過去發表到 Twitter 或 Facebook，一次僅能上傳 4 張截圖，那可稱得上大幅進步。根據分析，任天堂應該是透過 Wi-Fi Direct 的方式進行實踐。

但若仍想要大量提取任天堂 Switch 主機中的照片和影片，那麼玩家在更新 11.0.0 版本後，即可透過 USB 線，將主機直接連上電腦，操作步驟也比 QR Code 來得簡單，只要於「設定」中找到「資料管理」的「管理畫面照片和影片」，並按下「以 USB 連接方式複製到電腦」，並插好連接線（不通過底座），即能透過電腦上的檔案總管瀏覽 Switch 主機的中的媒體檔案。

在任天堂 Switch 的 HOME 選單按下「設定」→「資料管理」→「管理畫面照片和影片」→「以 USB 連接方式複製到電腦」，接著就透過電腦提取主機中的媒體檔案。

值得注意的是，官方指出當任天堂 Switch 連接到電腦時，主機會進入唯獨狀態，操作者僅能夠複製照片而無法刪除、移動。此外，Switch 主機內所有照片、影片，都會以遊戲名稱資料夾各自分類。

任天堂 Switch 主機連接到電腦後，所有照片、影片，都會以遊戲名稱進行資料夾分類。

任天堂也提醒，他們目前只測試過官方充電線（HAC-010）與 Windows 系統下，能夠順利支援媒體傳輸功能，假設玩家選擇了其他 USB 傳輸線，或者使用 macOS 等等非支援 MTP 的平台，將無法保證這項新功能可以正常運作。

其他在 Switch 主機版本 11.0.0 更新中追加的特色，還包含首頁畫面上新增了 Nintendo Switch Online 圖示，但目前包含香港、台灣在內的部分地區，皆尚未開放支援。

Switch 主機首頁新增了 Nintendo Switch Online 圖示，但目前開放地區有限。

此外，在「保管儲存資料」選項中，任天堂也新增將已備份的儲存資料，從雲端自動下載到主機的功能，假如玩家擁有多台任天堂 Switch，透過這項功能即可在不同裝置間，自動同步單一存檔以無縫接軌遊玩進度。

而在 Switch 主機「我的頁面」中新增了「熱門」功能，可以確認朋友曾遊玩的遊戲軟體，以及最近開始遊玩的遊戲等等資訊。最後，若玩家同時下載了多款遊戲、更新資料或 DLC 內容時，在 11.0.0 更新後，使用者也能於「下載選項」內，選擇要讓主機優先安裝的軟體。

在「我的頁面」中新增了「熱門」功能。

來源：香港任天堂

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》