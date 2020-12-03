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「微軟模擬飛行」VR功能12月23日釋出！將支援所有虛擬實境頭戴裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

日前以beta形式開放測試的《微軟模擬飛行》VR功能，確定將會在美國西岸時間12月22日 (台灣時間12月23日)正式開放更新，同時也由Asobo Studio確認後續將推出更多內容更新。

依照遊戲製作人Martial Bossard說明，在VR估能正式版本更新裡，將會加入支援所有虛擬實境頭戴裝置，其中包含Oculus、Valve等品牌製作設備，不再僅侷限僅能使用HP打造的Reverb G2，或是支援Windows MR規格的虛擬實境頭戴裝置。

而此次更新預計會在美國西岸時間12月22日釋出，並且以免費更新形式提供使用，同時製作團隊將會在12月17日進一步說明VR功能細節。

另外，Asobo Studio後續也確認將針對《微軟模擬飛行》提供至少10年更新，其中包含多款免費更新內容。除了近期釋出以美國為主題的「World Update II」免費更新，預計在明年1月28日加入以英國為主題的「World Update III」更新內容。

至於未來是否會讓《微軟模擬飛行》登上新款Xbox Series X或Xbox Series S，Asobo Studio則尚未透露具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 VR

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