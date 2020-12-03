「微軟模擬飛行」VR功能12月23日釋出！將支援所有虛擬實境頭戴裝置

索尼 PS5 先前爆出出現下載 Bug，當使用者下載遊戲或是應用程式時，跳出 「下載佇列」或是發現其他錯誤，這時導致用戶無法取消或者繼續下載。而根據遇到這個問題的用戶反應，要解決這個問題，只能通過恢復出廠設定來修復。但這樣做，不但用戶原本的設定都會跑掉，已經下載的遊戲也會消失，需要重新下載所有遊戲。

2020-11-25 14:27