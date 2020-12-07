市場研究預測：2025年全球將會有 4,500萬 VR 活躍用戶

受到 COVID-19 疫情大爆發影響，2020 年全球 3C 產品供不應求，就連 VR 虛擬實境裝置也相當受到歡迎。稍早獨立市場研究機構 Omida 公布最新調查結果，VR 裝置將會持續普及，在 2020 年底 VR 虛擬實境頭戴式裝置銷售總數雖然只有 640 萬個，但預測到 2025 年時，全球將會有超過 4,500 萬的 VR 活躍用戶，將創造 40 億美元的 VR 遊戲商機。

Omida 認為 VR 頭戴裝置成長要歸功於 Facebook 的 Oculus Quest 2 ，它的售價 299 美元比其他競爭對手便宜，而且可不需要透過電腦運行就能玩遊戲，因此成為市面上最好用的 VR 裝置之一。把 Oculus Quest 2 與 Valve Index Headset 裝置相比，後者售價高達 999 美元，還需要配備高規格 PC 才能玩遊戲。

儘管從預測來看， VR 裝置未來會愈來愈受到歡迎，相關遊戲與裝置也會推陳出新，VR 裝置擁有者也會提升，但是 Omdia 預測指出截至 2020 年底 VR 裝置在全球 32 個國家的家庭普及率只有 1.2% ，即使過了五年到了 2025 年，家庭普及率頂多只成長到 3%，這突顯 VR 裝置想要流行仍是漫漫長路。 再加上次世代遊戲主機 PS5 和 Xbox Series X 推出，VR 裝置普及率想要增加可能不會那麼快。

圖片及資料來源：gamerant