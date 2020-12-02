「搖曳露營△ VIRTUAL CAMP」登上諸多平台 透過手機、VR頭戴裝置感受露營氣氛

雲豹娛樂推出宣布虛擬露營冒險遊戲《搖曳露營△ VIRTUAL CAMP》將於今年冬季推出「本栖湖篇」、「山麓露營場篇」兩種版本，並且將登上PlayStation 4、Nintendo Switch、Steam、iOS與Android平台，其中在不同平台上將可對應不同遊玩體驗，例如在手機上可以感受以相機取景的感受，而在PC裝置則可對應虛擬實境遊玩方式。

《搖曳露營△ VIRTUAL CAMP》是將《搖曳露營》漫畫原作3D化，並且讓玩家能身歷其境感受主角凜與撫子在本栖湖、山麓露營場的露營體驗。

在本栖湖篇當中，玩家將扮演「撫子」與「凜」同遊，在山麓露營場篇中則將由玩家扮演「凜」，與「撫子」一同渡過野外時光。遊戲中將重現在富士山附近渡過一天的慢活時光，並且以全語音形式體驗到凜與撫子兩人，以及其他固定班底在露營時的種種情境和突發狀況。

另外，使用智慧型手機遊玩的話，將可享受到有如在當地舉著手機攝影鏡頭四處取景的感覺，如果使用虛擬實境頭代裝置遊玩，則更可感受身歷其境的逼真遊玩體驗。

遊戲預計會以日文語音，並且搭配日文、英文、繁體中文、簡體中文、韓文與法文字幕內容呈現，預計會在今年冬季推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》