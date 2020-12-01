人生畫廊拿下Google Play年度最佳遊戲！本土團隊首摘榮譽
台灣Google Play 2020年度最佳榜單今天公布，包含16款最佳應用程式及20款最佳遊戲；以詭譎藝術氛圍打造的解謎遊戲「人生畫廊」成為台灣「年度最佳遊戲」，是台灣開發團隊首次在Google Play上贏得這項榮譽。
Google Play每年12月都會公布全球各國最佳榜單，評選標準包括下載量、人氣、應用程式品質、使用者回饋等。
Google Play應用程式與遊戲業務發展經理張樂潮說，2020年是充滿變化與挑戰的一年，從工作到休閒生活無不受到前所未有的改變，使用者尋求更具彈性的方式適應生活新常態的到來。
張樂潮觀察，今年有許多商業應用、促進身心健康的應用程式紛紛上榜，包含遠距協作的MicrosoftOffice與ZOOM Cloud Meetings，以及健康類型的「Nüli —居家與重訓課表」與「HealthBuy-健康飲食消費指南」。
她也發現，台灣獨立遊戲開發團隊在這變動的一年，依然綻放耀眼成果，以詭譎藝術氛圍打造的解謎遊戲「人生畫廊」，以及探討真實網路社會議題的RPG（角色扮演）遊戲「實況旅人 Subscribe to My Adventure」，皆奪下台灣、香港「最佳獨立製作遊戲」獎項。
此外，張樂潮特別提到，「人生畫廊」在各國強敵環伺的遊戲榜單中奪下台灣「年度最佳遊戲」，這也是台灣開發團隊首次在Google Play上贏得這項榮譽，展現堅強的開發與原創實力。
張樂潮表示，除了看見使用者對於生活新常態的使用需求外，Google Play榜單中也可觀察到電視節目與戲劇透過應用程式進行數位轉型，以開拓多元服務。包含從電視起家、今年開始跨足應用程式服務的「食尚玩家」，除了提供店家資訊，更透過團購美食拓展經營電商。台灣本土霹靂布袋戲官方應用程式「PILI」影音平台也提供霹靂新片與經典好片、社群交流、音樂服務等。
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