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3DMark效能測試結果介面更新 數據終於更貼近真實使用場景

聯合新聞網 / 楊又肇

接連在近期更新內加入橫跨Android、iOS與Windows平台環境效能比較，以及更純粹的即時光影追跡效能測試功能後，UL Benchmarks稍早再度針對3DMark測試結果數據呈現方式做了改變，除了可讓使用者更容易判讀，並且能讓使用者透過相同硬體配置系統測試結果進行比對。

除此之外，3DMark也讓使用者能更容易判讀數據背後所代表意義，其中包含可透過總分判斷系統顯示效能，以及透過GPU所獲取效能表現，或是進一步了解CPU在此次測試項目中所負責處理效能。

為了方便使用者比較，新版3DMark也會透過其他相同硬體配置系統測試結果作為比對，讓使用者確認所測試硬體效能是否合乎正常。

而針對真實應用在遊戲的效能表現，3DMark此次也加入可利用《Apex英雄 (Apex Legends)》、《戰地風雲V (Battlefield V)》、《要塞英雄 (Fortnite)》、《俠盜獵車手 (GTA V)》，以及、《碧血狂殺2 (Red Dead Redemption 2)》五款遊戲內容進行測試，並且能選擇1080p Ultra、1440p Ultra等常見解析度設定進行測試，同時也會將即時光影追跡效果關閉，以便確保更真實的測試結果。

所有3DMark版本都將獲得此次更新，不過透過遊戲比對效能表現的選項，目前僅限高階版本與專業版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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