最大股東不再是中國上海喆元文化 SNK獲得沙烏地阿拉伯王儲旗下財團大筆投資

米斯克財團 (MiSK Charity)稍早宣布，將以8.13億里亞爾 (約新台幣62億元)金額向日本SNK進行戰略投資，同時透過旗下遊戲公司EGDC (Electronic Gaming Development Company)收購SNK旗下約33.3%股權，預計在明年1月12日完成相關交易。

同時，目前雙方仍針對17.7%股權進行洽談，未來預期將由EGDC持有SNK超過51%股權，進而成為SNK最大持股者。在EDGC收購股權之前，持有SNK最大股權的是中國上海喆元文化 (約33.16%)，其次則是完美世界 (約持有8.23%)，而在此筆交易順利完成後，喆元文化持股比重將降低至4.36%。

此次向SNK投資8.13億里亞爾金額的米斯克財團，實際上是由沙烏地阿拉伯王儲，同時也是沙爾曼國王第八王子穆罕默德‧本‧沙爾曼 (Mohammed Bin Salman)設立非營利組織，主要協助推動多元發展項目，並且協助沙烏地阿拉伯境內年輕人學習發展。

過去米斯克財團也曾與SNK合作，透過米斯克財團旗下Manga Production Company合作推動動畫及遊戲內容發展，其中包含讓沙烏地阿拉伯學生前往日本交流學習。

此外，SNK現任社長外山公一也宣布退休消息，將由現任會長葛志輝兼任社長職務。

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