專利顯示新款PlayStation VR將更輕盈 支援PlayStation、PC裝置使用

LetsGoDigital網站報導指出，Sony在2016年中曾向美國專利與商標局申請一項疑似為新款虛擬實境頭戴裝置的設計專利，並且在今年11月24日獲得批准。

此項專利以壓理感應識別虛擬實境頭戴裝置為稱，同時專利發明人更標示為索尼互動娛樂旗下PlayStation Magic Lab負責人Steven Osman，因此猜測此項專利同時暗示Sony準備推出新款虛擬實境頭戴裝置。

而在此項專利中，除了描繪外觀看起來更輕盈的頭戴裝置，專利敘述中也包含不少有關配戴壓力分攤、配重設計等細節，藉此讓過往相對沈重的虛擬實境頭戴裝置可以更舒適、輕鬆地使用。同時，若使用者未能正確配戴，頭戴裝置也會透過各類感應元件進行偵測，並且告知使用者作調整。

(圖／擷自LetsGoDigital網站)

除此之外，專利內容更顯示此款虛擬實境頭戴裝置將可分別應用在PlayStation遊戲主機，以及PC裝置上使用。但在專利描述內容中，並未特別說明是否僅對應PlayStation 5，或是能同時在PlayStation 4主機相容運作，甚至也未說明支援PC的硬體需求等細節。

目前Sony並未證實是否計畫推出新款PlayStation VR虛擬實境頭戴裝置，但先前確實有不少新申請專利顯示Sony有意打造新款硬體。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》